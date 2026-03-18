Στοιχεία για τις καταγγελίες του Προέδρου του ΔΗΚΟ, αναφορικά με αδικήματα που δήλωσε δημόσια ότι διέπραξαν υποψήφιοι βουλευτές της Άμεσης Δημοκρατίας, ζητεί το Υπουργείο Εσωτερικών.

«Ζητήσαμε στοιχεία για να δούμε εάν υπάρχουν αδικήματα που εμπίπτουν στο άρθρο 64 του Συντάγματος».

Ο έλεγχος των υποψηφίων γίνεται σε περίπτωση που υποβληθεί ένσταση, μετά την επίσημη υποβολή υποψηφιοτήτων, που θα γίνει στις 6 Μάϊου.

Η ένσταση εξετάζεται από τον οικείο έφορο εκλογής, κάθε εκλογικής περιφέρειας, με τη συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο Νικόλας Παπαδόπουλος, το ψηφοδέλτιο της Αμεσης Δημοκρατίας περιλαμβάνει υποψήφιο που έχει συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών στα κατεχόμενα, πρόσωπο που διερευνάται για απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, πρόσωπο που ξεγέλασε εκατοντάδες επενδυτές κατά την περίοδο του χρηματιστηρίου.

Αντιστρέφει τα πυρά ο υποψήφιος Πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, Άντης Βαρωσιώτης. «Υπήρχαν υπουργοί του ΔΗΚΟ που μπήκαν φυλακή. Ο Μιχαηλίδης. Και στο video gate ποιοι εμπλέκονται; στελέχη που προέρχονται από το ΔΗΚΟ και πήγαν στην ΔΗΠΑ. Αν υπάρχουν πειθαρχικά ή ποινικά αδικήματα δεν έχουν θέση στο ψηφοδέλτιο».

Το πρόβλημα της Άμεσης Δημοκρατίας, δήλωσε ο Άντης Βαρωσιώτης, είναι ότι δεν υπήρχε οργανωτική δομή για να μελετήσεις τις υποψηφιότητες.

