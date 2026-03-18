Ο υποψήφιος πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου, Άντης Βαρωσιώτης, μιλώντας στο Μεσημέρι και Κάτι, τοποθετήθηκε για τη διαδικασία εκλογής ηγεσίας, την οργανωτική κατάσταση του κόμματος και τις επικρίσεις που διατυπώνονται γύρω από τη λειτουργία του.

Ο δημοσιογράφος άνοιξε τη συζήτηση θέτοντας το ζήτημα της ηγεσίας, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει εκλεγμένος πρόεδρος και διερωτώμενος αν αυτό συνιστά έμμεση αμφισβήτηση του Φειδία Παναγιώτου, ο οποίος ταυτίζεται με το εγχείρημα της Άμεσης Δημοκρατίας. Ο Άντης Βαρωσιώτης απάντησε ότι δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης, διευκρινίζοντας πως πρόεδρος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και ότι η εκλογή θα γίνει μεταξύ 19 και 21 Μαρτίου μέσω της εφαρμογής του κόμματος, με έξι υποψηφίους, μεταξύ των οποίων και ο Φειδίας Παναγιώτου.

Στην παρατήρηση ότι πρόκειται για τον άνθρωπο που συγκρότησε το κίνημα και δέχθηκε έντονη κριτική, ο υποψήφιος πρόεδρος διαχώρισε τον ρόλο του προσώπου από τη θεσμική λειτουργία του κόμματος, σημειώνοντας ότι οι πολιτικές θέσεις και η οργανωτική δομή είναι διαφορετικό ζήτημα. Παραδέχθηκε ότι η Άμεση Δημοκρατία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, χωρίς ολοκληρωμένα όργανα και με ελλιπή οργανωτική συγκρότηση, γεγονός που, όπως είπε, σημαίνει ότι πορεύεται προς τις εκλογές χωρίς πλήρως διαμορφωμένο συμβούλιο.

Ο δημοσιογράφος έθεσε ευθέως το ερώτημα κατά πόσο αυτό αποτελεί πρόβλημα για ένα κόμμα που φιλοδοξεί να παρέμβει σε κρίσιμες νομοθετικές διαδικασίες. Ο Άντης Βαρωσιώτης απάντησε ότι βασική προτεραιότητα είναι η καταγραφή των αναγκών της κοινωνίας, αναφέροντας ότι έχουν συγκεντρωθεί περίπου 3.500 προτάσεις πολιτών για ζητήματα όπως η ακρίβεια, η οικονομία, το Κυπριακό και η παιδεία, οι οποίες αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση πολιτικών θέσεων.

Στη συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο καταστατικό του κόμματος. Ο υποψήφιος πρόεδρος υποστήριξε ότι το υφιστάμενο καταστατικό συγκεντρώνει εξουσίες στο πρόσωπο του προέδρου, κάτι που χαρακτήρισε αντιδημοκρατικό. Ο δημοσιογράφος αντέτεινε ότι αυτό συνιστά αντίφαση για ένα κόμμα που επικαλείται την άμεση δημοκρατία, με τον Άντη Βαρωσιώτη να συμφωνεί ότι πρόκειται για πρόβλημα και να θέτει το ερώτημα πώς μπορεί να λειτουργήσει άμεση δημοκρατία υπό τέτοιες συνθήκες.

Ερωτηθείς γιατί εντάχθηκε σε ένα τέτοιο σχήμα, απάντησε ότι το καταστατικό παρουσιάστηκε μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι έξι υποψήφιοι πρόεδροι έχουν εισηγηθεί γραπτή δέσμευση ώστε η πρώτη πράξη του νέου προέδρου να είναι η σύγκληση έκτακτης καταστατικής συνέλευσης για αλλαγές. Υποστήριξε επίσης ότι υπάρχουν δύο εκδοχές καταστατικού, με σημαντικές διαφορές ως προς τον βαθμό συγκεντρωτισμού.

Ο δημοσιογράφος επέμεινε ότι η στάση αυτή ισοδυναμεί με αμφισβήτηση του Φειδία Παναγιώτου. Ο Άντης Βαρωσιώτης απάντησε ότι η αμφισβήτηση και η διαφάνεια αποτελούν στοιχεία της δημοκρατικής λειτουργίας, ενώ σημείωσε ότι η τελική στάση του Φειδία Παναγιώτου θα κριθεί από το κατά πόσο θα προχωρήσει σε αλλαγές εφόσον εκλεγεί. Υπογράμμισε, ακόμη, την ανάγκη να προηγηθούν αλλαγές στο καταστατικό πριν από τον διορισμό βασικών στελεχών, ώστε να διασφαλιστούν μηχανισμοί ελέγχου και διαφάνειας.

Σε ερώτηση για τη συνοχή του σχήματος και τη συμμετοχή προσώπων χωρίς προηγούμενη σχέση με το κίνημα, ο υποψήφιος πρόεδρος τόνισε ότι πρόκειται για ένα νέο εγχείρημα, μόλις ενός μήνα, που βρίσκεται ακόμη σε φάση διαμόρφωσης.

Αναφερόμενος στον ρόλο του Φειδία Παναγιώτου, τον χαρακτήρισε σημαντικό παράγοντα λόγω της απήχησής του, επισημαίνοντας ότι μπορεί να συμβάλει στην προβολή της χώρας και στη στήριξη των πολιτικών πρωτοβουλιών. Ο δημοσιογράφος αντέτεινε ότι αυτό παραπέμπει περισσότερο σε ρόλο προβολής παρά σε νομοθετική λειτουργία, με τον Άντη Βαρωσιώτη να απαντά ότι οι βουλευτές είναι αυτοί που νομοθετούν, ενώ η ενημέρωση και η διαφάνεια προς τους πολίτες αποτελούν κρίσιμο στοιχείο.

Σε ερώτηση για το αν θα λαμβάνονται αποφάσεις αποκλειστικά μέσω της βάσης, ο υποψήφιος πρόεδρος απάντησε ότι δεν υποστηρίζει ένα μοντέλο όπου ο κόσμος αποφασίζει άμεσα για κάθε ζήτημα χωρίς ενδιάμεση επεξεργασία. Ανέφερε ότι στο αρχικό καταστατικό προβλεπόταν επιτροπή ειδικών που θα αξιολογεί τα θέματα, σε αντίθεση με το ισχύον πλαίσιο που, όπως είπε, συγκεντρώνει την ευθύνη στον πρόεδρο. Ο ίδιος δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ οργανωμένης διαβούλευσης με συμμετοχή πολιτών και τεχνοκρατών.

Τέλος, ο δημοσιογράφος έθεσε το ζήτημα καταγγελιών για υποψηφίους με εμπλοκές με τον νόμο. Ο Άντης Βαρωσιώτης, αφού αρχικά απέφυγε ευθεία απάντηση, αναφερόμενος και σε αντίστοιχα περιστατικά άλλων κομμάτων, κατέληξε ότι άτομα με πειθαρχικά ή ποινικά παραπτώματα δεν θα πρέπει να έχουν θέση στο ψηφοδέλτιο. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι η έλλειψη οργανωτικής δομής δυσχέρανε τον έλεγχο των υποψηφιοτήτων, προσθέτοντας ότι τελικά ο ίδιος ο λαός θα κρίνει τις επιλογές.

