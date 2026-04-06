Οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II βρίσκονται ένα βήμα πριν από ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς αναμένεται να φτάσουν στην αθέατη πλευρά της Σελήνης, ταξιδεύοντας πιο μακριά από οποιονδήποτε άνθρωπο στο παρελθόν. Η αποστολή της NASA σηματοδοτεί την επιστροφή της ανθρωπότητας σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, περισσότερο από μισό αιώνα μετά το τέλος του προγράμματος Apollo program.

Ρεκόρ απόστασης και εντυπωσιακές εικόνες

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Ναυτεμπορική, το διαστημόπλοιο Orion έχει ήδη εγκαταλείψει την τροχιά της Γης, με το πλήρωμα να καταγράφει εικόνες μοναδικής ομορφιάς. «Η Γη φαίνεται αρκετά μικρή και η Σελήνη σίγουρα μεγαλώνει», δήλωσε ο αστροναύτης Victor Glover, περιγράφοντας τη στιγμή που το σκάφος κατευθύνεται προς τον φυσικό δορυφόρο του πλανήτη μας.

Οι αστροναύτες ετοιμάζονται να καταρρίψουν το ρεκόρ μέγιστης απόστασης από τη Γη, ενώ παράλληλα αναμένεται να παρατηρήσουν και μια εντυπωσιακή ολική ηλιακή έκλειψη κατά τη διάρκεια της αποστολής.

Τεχνικές δυσκολίες με την τουαλέτα

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, παρά τη συνολικά επιτυχημένη πορεία, η αποστολή δεν στερείται προκλήσεων. Ένα από τα βασικά συστήματα του Orion, η τουαλέτα, παρουσιάζει επίμονα προβλήματα. Σύμφωνα με τη NASA, η δυσλειτουργία ενδέχεται να οφείλεται σε πάγο που φράζει τον σωλήνα απομάκρυνσης υγρών αποβλήτων.

Μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία της, το πλήρωμα χρησιμοποιεί εφεδρικές σακούλες συλλογής ούρων, ενώ το σύστημα για στερεά απόβλητα εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά. Η Debbie Korth παραδέχθηκε ότι τέτοια προβλήματα δεν είναι ασυνήθιστα, τονίζοντας ότι «οι τουαλέτες στο διάστημα είναι πάντα μια πρόκληση».

Υψηλό ηθικό παρά τις δυσκολίες

Παρά τα τεχνικά ζητήματα, το ηθικό του πληρώματος παραμένει υψηλό. Ο διοικητής της αποστολής Reid Wiseman περιέγραψε μια συγκινητική στιγμή επικοινωνίας με την οικογένειά του από το Διάστημα, τονίζοντας ότι, παρά την τεράστια απόσταση, ένιωσε ξανά κοντά τους, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αποστολής John Honeycutt υπογράμμισε ότι οι αστροναύτες είναι πλήρως εκπαιδευμένοι για να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις.





Η εξερεύνηση της Σελήνης από κοντά

Με βάση το ρεπορτάζ, κατά τη διέλευση κοντά από τη Σελήνη, το πλήρωμα θα έχει την ευκαιρία να παρατηρήσει και να καταγράψει μοναδικά γεωλογικά χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Orientale Basin, ένας από τους πιο εντυπωσιακούς κρατήρες πρόσκρουσης, με χαρακτηριστική μορφή «στόχου» και τρεις ομόκεντρους δακτυλίους.

Η αστροναύτης Χρίστινα Κοχ σημείωσε ότι το πλήρωμα ανυπομονεί να παρατηρήσει την περιοχή, η οποία είναι δύσκολα ορατή από τη Γη και μέχρι σήμερα δεν είχε παρατηρηθεί άμεσα από ανθρώπινα μάτια.

Το επόμενο βήμα για την ανθρωπότητα

Όπως αναφέρει η Ναυτεμπορική, η αποστολή Artemis II αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για τη δημιουργία μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας στη Σελήνη. Η NASA στοχεύει σε επανδρωμένη προσεδάφιση κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης έως το 2028, ανοίγοντας τον δρόμο για μελλοντικές αποστολές ακόμη πιο μακριά στο Διάστημα.

Με κάθε χιλιόμετρο που διανύει το Orion, η ανθρωπότητα κάνει ένα ακόμη βήμα προς μια νέα εποχή εξερεύνησης, όπου η Σελήνη δεν θα αποτελεί απλώς προορισμό, αλλά σημείο εκκίνησης για βαθύτερα ταξίδια στο σύμπαν.



