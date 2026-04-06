Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες στις ΗΠΑ η ιστορία του 68χρονου ντελιβερά Νταν Σίμπσον, ο οποίος χάρη σε μια κίνηση καλοσύνης προς τον πελάτη στον οποίο παρέδωσε πίτσα στις 27 Μαρτίου, έχει κερδίσει 40.000 δολάρια σε φιλοδωρήματα.

Η ιστορία ξεκίνησε όταν ο Σίμπσον σταμάτησε σε μίνι μάρκετ για να αγοράσει αναψυκτικό για τον πελάτη που είχε κάνει παραγγελία μια πίτσα επειδή η πιτσαρία δεν είχε.

Καθώς ο πελάτης Μπράιαν Γουίλσον δεν απάντησε στα τηλεφωνήματα του Σίμπσον για το αναψυκτικό που θα μπορούσε να αντικαταστήσει αυτό που είχε ζητήσει, ο 68χρονος ντελιβεράς πήρε την πρωτοβουλία να το αγοράσει ο ίδιος από μίνι μάρκετ.

Όταν παρέδωσε την παραγγελία ο Σίμπσον, ο Γουίλσον δεν είχε χρήματα για φιλοδώρημα και προσφέρθηκε να τηλεφωνήσει στο κατάστημα αλλά ο 68χρονος το αρνήθηκε.

Η κίνηση, όμως, του Σίμπσον, ο οποίος συνταξιοδοτείται στις 30 Απριλίου και αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, συγκίνησε τον Γουίλσον ο οποίος ξεκίνησε ένα GoFundMe για να τον βοηθήσει με στόχο τα 45.000 δολάρια σε οκτώ ημέρες.

Το βίντεο του διαλόγου των δύο ανδρών έχει συγκεντρώσει πάνω από 600.000 views στο TikTok ενώ τα χρήματα που έχουν συγκεντρωθεί ξεπερνούν τα 40.000 δολάρια.





Όπως αποκάλυψε ο Γουίλσον «αυτό που δεν ήξερε ο Σίμπσον είναι ότι εγώ και η σύζυγός μου έχουμε και οι δύο προβλήματα όρασης, οπότε το να τρέξουμε στο κατάστημα για μια "γρήγορη" αγορά δεν είναι κάτι απλό ή εύκολο για εμάς. Αυτό που μπορεί να φαινόταν σαν μια μικρή ταλαιπωρία για να λύσει από την πλευρά του, στην πραγματικότητα έκανε τεράστια διαφορά για τη δική μας».

Από την πλευρά του ο Σίμπσον, ο οποίος εργάζεται νύχτα για να συμπληρώσει την εργασία του στο Υπουργείο Γεωργίας του Άινταχο, είπε ότι πάντα προσπαθούσε να βοηθάει τους άλλους. Εξομολογήθηκε, επίσης, ότι είχε περάσει χρόνο στη φυλακή για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στο παρελθόν, έμεινε νηφάλιος, επέστρεψε στο σχολείο πριν από περισσότερα από 20 χρόνια και εξακολουθεί να αγωνίζεται να αποταμιεύσει για τη σύνταξη παρά τα χρόνια εργασίας. «Πάντα προσπαθούσα να είμαι ένας πολύ καλός τύπος και να βοηθάω τους ανθρώπους, γιατί ξέρω πώς είναι να είσαι χαλαρός και εκκεντρικός», είπε ο 68χρονος.

Ο ίδιος, πάντως, σχεδιάζει να συνεχίσει να παραδίδει πίτσες και ελπίζει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα του GoFundMe για ένα ταξίδι για να δει τις σεκόγιες στην Καλιφόρνια.



Πηγή: Πρώτο Θέμα