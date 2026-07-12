Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τις μαύρες επετείους του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής, θα ηχήσουν οι σειρήνες σε όλες τις πόλεις με το σύνθημα έναρξης συναγερμού.



Στις 15 Ιουλίου, οι σειρήνες θα ηχήσουν στις 8:20 το πρωί, την ώρα που εκδηλώθηκε το πραξικόπημα, και στις 20 Ιουλίου, θα ηχήσουν στις 5:30 το πρωί, την ώρα που άρχισε τη τουρκική εισβολή.



Διαβάστε επίσης: ΚΕ για πραξικόπημα 15ης Ιουλίου 1974: «Έγκλημα κατά δημοκρατίας και πατρίδας»



Αν. ΚΕ: Η δικαίωση της θυσίας των αγωνιστών θα έρθει με το τέλος της κατοχής







