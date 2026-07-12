Εργαζόμαστε για τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας μας μέσα από μια ειρηνική, βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού δήλωσε την Κυριακή ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, διαβεβαιώνοντας ότι η Κυβέρνηση έχει ύψιστο στόχο την επανένωση της Κύπρου. Πρόσθεσε πως η τρέχουσα κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό επιβεβαιώνει ότι το εθνικό μας ζήτημα παραμένει προτεραιότητα στη διεθνή ατζέντα.

«Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι σε μια συνολική λύση στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, με μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις αρχές και αξίες πάνω στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε.

Σε ομιλία, στο μνημόσυνο στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο, για τους πεσόντες του πραξικοπήματος ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης είπε ότι εργάζονται με όλες τους τις δυνάμεις για μια λύση που θα οδηγεί σε ένα κράτος ανεξάρτητο και πραγματικά κυρίαρχο, απαλλαγμένο από αναχρονιστικές εγγυήσεις και την παρουσία κατοχικών στρατευμάτων, προσθέτοντας ότι η βαριά κληρονομιά, που τιμούμε σήμερα, μάς υπαγορεύει να αγωνιστούμε αταλάντευτα για τον τερματισμό της κατοχής, για την ενότητα του κράτους, για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών του συνόλου του κυπριακού λαού.

«Η τρέχουσα κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό επιβεβαιώνει ότι το εθνικό μας ζήτημα παραμένει προτεραιότητα στη διεθνή ατζέντα. Η συνέχιση της εμπλοκής του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η προσπάθεια για επαναδραστηριοποίηση της διαδικασίας και οι αναφορές στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λύση πρέπει να είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, με τις αρχές της Ένωσης, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την ίδια την έννοια ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους», υπογράμμισε.

Πρόσθεσε πως η Κύπρος είναι πυλώνας σταθερότητας σε μια περιοχή μεγάλης γεωπολιτικής ρευστότητας και μέσα από μια εξωτερική πολιτική με κατεύθυνση, μέσα από τη στρατηγική σχέση με τους εταίρους μας, μέσα από τις περιφερειακές συνεργασίες, μέσα από την ευρωπαϊκή μας ιδιότητα, μέσα από την ενισχυμένη διεθνή παρουσία και δράση της Κυπριακής Δημοκρατίας, «ο αγώνας μας αποκτά περισσότερα στηρίγματα, περισσότερη αξιοπιστία, μεγαλύτερη διπλωματική ισχύ».

Ο καταγγελτικός λόγος από μόνος του δεν αρκεί, χρειάζεται όραμα, σχέδιο, στρατηγική, ανέφερε, χρειάζεται «απέναντι στις μεθοδεύσεις της Τουρκίας να οικοδομούμε ένα ισχυρό πλέγμα συμμαχιών, χωρίς ποτέ να ακυρώνουμε μέσα από αμφιλεγόμενες επιλογές τη θέση και τον ρόλο μας μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια», είπε ο Εκπρόσωπος.

Η Κύπρος του 2026 δεν είναι η Κύπρος που το 1974 βρέθηκε πληγωμένη, προδομένη και μόνη, ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης. Σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία στέκεται όρθια, συμμετέχει στις ευρωπαϊκές αποφάσεις, αναβαθμίζει τη διεθνή της θέση, ενισχύει τη συνεργασία της με χώρες της περιοχής και με στρατηγικούς εταίρους, αξιοποιεί το ρόλο της ως παράγοντας σταθερότητας, ασφάλειας και ανθρωπιστικής δράσης. «Αυτή η πρόοδος δεν σβήνει τον πόνο της κατοχής. Τον μετατρέπει, όμως, σε δύναμη διεκδίκησης», ανέφερε.

Με ευλάβεια και αμείωτη προσήλωση θα συνεχίσουμε να αναλώνουμε κάθε ικμάδα των δυνάμεών μας στην οικοδόμηση μιας Κύπρου που θα αποτελεί σύμβολο ειρήνης, σταθερότητας και προόδου στην περιοχή, ανέφερε ο Εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι για την μεγάλη αυτή εθνική προσπάθεια χρειάζεται ενότητα, σοβαρότητα, πολιτική ωριμότητα και δεν σημαίνει σιωπή, απουσία διαφωνίας. «Η δημοκρατία χρειάζεται διάλογο, αντίλογο, κριτική», είπε.

Για το πραξικόπημα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε στην ομιλία του ότι δεν ήταν ένα στιγμιαίο λάθος της Ιστορίας, αλλά ήταν έγκλημα κατά της δημοκρατίας και κατά της πατρίδας, η κορύφωση μιας πορείας διχασμού, τύφλωσης, μισαλλοδοξίας και πολιτικής παράκρουσης. Ήταν η στιγμή, συνέχισε, που η Κύπρος τραυματίστηκε από χέρι αδελφικό, προτού δεχθεί λίγες μέρες αργότερα το προμελετημένο πλήγμα του τουρκικού Αττίλα.

«Αυτή είναι η αλήθεια που δεν επιδέχεται ωραιοποιήσεις. Η Χούντα των Αθηνών και οι εδώ συνεργοί της άνοιξαν την κερκόπορτα. Η Τουρκία αξιοποίησε το έγκλημα ως πρόσχημα για να υλοποιήσει σχεδιασμούς που προϋπήρχαν». Και από τότε, σημείωσε, για 52 χρόνια, η Κύπρος ζει τις τραγικές συνέπειες της βάρβαρης εισβολής και της παράνομης κατοχής.

Η σημερινή επέτειος, ανέφερε, είναι επέτειος μιας αποφράδας μέρας της σύγχρονης ιστορίας του Ελληνισμού και ως τέτοια, προσφέρεται για πράξεις συλλογικής μνήμης πράξεις τιμής, αυτογνωσίας, πράξεις πολιτικής και εθνικής ευθύνης. «Γιατί αν θέλουμε πραγματικά να τιμήσουμε τους νεκρούς μας, οφείλουμε πρώτα να αποδεχθούμε με γενναιότητα τις δικές μας ευθύνες» σημείωσε ο κ. Λετυμπιώτης.



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Πηγή: ΚΥΠΕ