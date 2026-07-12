Η δικαίωση της θυσίας των αγωνιστών της αντίστασης θα έρθει μόνο μέσα από τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της Κύπρου, τόνισε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, σε επιμνημόσυνο λόγο του κατά το μνημόσυνο των πεσόντων κατά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974, που τελέστηκε την Κυριακή το πρωί στον Καθεδρικό Ναό Παναγίας Παντάνασσας (Καθολική), στη Λεμεσό.

Ο κ. Αντωνίου χαρακτήρισε το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 ως μια προμελετημένη πολιτική πράξη που οδήγησε στην τουρκική εισβολή, σημειώνοντας ότι η σημερινή ημέρα παραμένει πένθιμη όσο συνεχίζεται η κατοχή και η διαίρεση της πατρίδας.

Μετέφερε, παράλληλα, τη διαβεβαίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας πως, παρά τις δυσκολίες, συνεχίζονται οι προσπάθειες για επανέναρξη των απευθείας διαπραγματεύσεων στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφέρθηκε επίσης στις πρωτοβουλίες που, όπως είπε, έχουν συμβάλει στην επανενεργοποίηση του διεθνούς ενδιαφέροντος για το Κυπριακό, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη θα οδηγήσουν στην επιστροφή των δύο πλευρών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Καταλήγοντας, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι η καταδίκη του πραξικοπήματος αποτελεί χρέος απέναντι στην ιστορική αλήθεια και τη συλλογική μνήμη, αποτίοντας φόρο τιμής στους αγωνιστές της αντίστασης και διαβεβαιώνοντας ότι η πολιτεία θα συνεχίσει να εργάζεται για τη δικαίωση της θυσίας τους.



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Πηγή: ΚΥΠΕ