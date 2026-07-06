Η Αρχή κατά της Διαφθοράς δεν τοποθετείται για τις λεπτομέρειες υπό διερεύνηση υπόθεσης που έχει ενώπιόν της, πριν την ολοκλήρωση της έρευνας, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Επίτροπος Διαφάνειας, Χάρης Πογιατζής, με αφορμή δημοσίευμα στην εφημερίδα «Πολίτης», που κάνει λόγο για διερεύνηση πρώην Βουλευτή, για ενδεχόμενα αδικήματα απάτης και υπεξαίρεσης χρημάτων μέσω μη κερδοσκοπικής εταιρείας.

Ο κ. Πογιατζής, ερωτηθείς σχετικά, ανέφερε ότι η Αρχή, χάριν προστασίας της διαδικασίας διερεύνησης, δεν τοποθετείται σχετικά με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, μέχρι την ολοκλήρωση του πορίσματος.

Εξήγησε ότι οι πληροφορίες που διαρρέουν στον Τύπο προέρχονται από άλλες πλευρές, στις οποίες δεν ασκεί έλεγχο η Αρχή.

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Πηγή: ΚΥΠΕ