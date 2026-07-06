Η Αρχή κατά της Διαφθοράς διερευνά τρίτο πρώην βουλευτή για ενδεχόμενα αδικήματα απάτης και υπεξαίρεσης χρημάτων μέσω μη κερδοσκοπικής εταιρείας που ίδρυσε και διαχειριζόταν ο ίδιος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Πολίτη, η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες και ήδη λαμβάνονται καταθέσεις από λειτουργούς της Βουλής και κρατικούς αξιωματούχους, ενώ τελευταίος αναμένεται να καταθέσει ο ίδιος ο πρώην βουλευτής.

Η υπό διερεύνηση εταιρεία φέρεται να έλαβε περίπου 1,3 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια. Ο πρώην βουλευτής απορρίπτει τις καταγγελίες.

Την έρευνα έχουν αναλάβει ο πρώην δικαστής Σωτήρης Λιασίδης και ο δικηγόρος Νικόλας Π. Κωνσταντίνου, οι οποίοι είχαν συντάξει και το πόρισμα που εισηγήθηκε ποινική δίωξη του πρώην προέδρου της ΕΔΕΚ, Μαρίνου Σιζόπουλου.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι ο Σωτήρης Λιασίδης συμμετέχει στην ομάδα των ποινικών ανακριτών για την υπόθεση «Κράτος Μαφία», στην οποία θα διερευνηθούν, μεταξύ άλλων, και ζητήματα που αφορούν τον πρώην βουλευτή Γιώργο Βαρνάβα.