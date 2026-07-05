Βαθιά θλίψη για τον θάνατο του Δώρου Σεραφείμ εκφράζει το ΑΚΕΛ με ανακοίνωσή του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «ο Δώρος Σεραφείμ εντάχθηκε από νεαρή ηλικία στις τάξεις του ΑΚΕΛ, σε δύσκολες εποχές, υπηρετώντας με συνέπεια και αφοσίωση το Κόμμα και τις αξίες της Αριστεράς. Συμμετείχε στη Δημοκρατική Αντίσταση ενάντια στον εοκαβήτικο φασισμό και το προδοτικο πραξικόπημα του 1974. Διατέλεσε για πολλά χρόνια μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και του Κεντρικού Οικονομικού Γραφείου του ΑΚΕΛ, προσφέροντας ουσιαστικά στη συλλογική δράση του Κόμματος».

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Παράλληλα, συνεχίζει η ανακοίνωση, «άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στα αθλητικά, κοινωνικοοικονομικά και πολιτικά δρώμενα του τόπου. Ως πρόεδρος της Ομόνοιας συνέδεσε τη θητεία του με σημαντικές επιτυχίες του ιστορικού σωματείου, το οποίο υπηρέτησε με αφοσίωση και ανιδιοτέλεια».

Το ΑΚΕΛ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.