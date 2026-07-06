Σε ανοικτή παρέμβαση κατά της πιθανής επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 προχώρησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία και ενόψει επαφών του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η πώληση των προηγμένων αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα θα μπορούσε να ανατρέψει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία, όπως είπε, βασίζεται στην αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ.

«Δεν πιστεύω ότι πρέπει να τους δοθούν F-35», ανέφερε, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά της τουρκικής ηγεσίας. Κατηγόρησε τον Ερντογάν ότι απειλεί την Ελλάδα, συνεχίζει την κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου και χρησιμοποιεί ακραία ρητορική κατά του Ισραήλ. Είπε επίσης ότι η Τουρκία χρηματοδοτεί και φιλοξενεί τη Χαμάς, ενώ αντιπαρέβαλε τον ρόλο του Ισραήλ ως στενού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ισραηλινή παρέμβαση έρχεται ενώ ο Τραμπ έχει αφήσει να νοηθεί ότι εξετάζει κινήσεις που θα ικανοποιήσουν την Άγκυρα, περιλαμβανομένης πιθανής επανόδου της στο πρόγραμμα των F-35.

Η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα το 2019, μετά την αγορά των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400, λόγω αμερικανικών ανησυχιών ότι η λειτουργία τους θα μπορούσε να επιτρέψει στη Μόσχα να αποκτήσει κρίσιμα δεδομένα για τις δυνατότητες των F35.

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I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets, because that'll upset the power balance in the Middle East, which is ultimately guaranteed by Israeli air superiority and also by, I think, America's posture in the… pic.twitter.com/OnP40YYk6U — Clash Report (@clashreport) July 6, 2026

Πηγή: ΚΥΠΕ