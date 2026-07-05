Ο πρώην πρόεδρος της Ομόνοιας, Δώρος Σεραφείμ, έφυγε από τη ζωή σήμερα, Κυριακή 5 Ιουλίου, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα.

Χθες, είχε μεταφερθεί στις Πρώτες Βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου εισήχθη για νοσηλεία. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε αργά το βράδυ.

Ο Δώρος Σεραφείμ υπηρέτησε την Ομόνοια από τη θέση του προέδρου την περίοδο 2000-2008, διάστημα κατά το οποίο η ομάδα κατέκτησε δύο πρωταθλήματα (2001, 2003), ένα Κύπελλο Κύπρου (2005) και τρεις Ασπίδες (2001, 2003, 2005).

Η πολυετής προσφορά του τον κατέστησε μία από τις σημαντικές διοικητικές φυσιογνωμίες στην ιστορία της Ομόνοιας, με το όνομά του να συνδέεται άμεσα με κρίσιμες στιγμές της πορείας της ομάδας.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση στους φίλους της Ομόνοιας και στον κυπριακό αθλητισμό.

Πηγή: omonoianews