Έντονη ανησυχία για την πορεία της ποινικής έρευνας που αφορά τα ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς εκφράζει το ΑΚΕΛ, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις και χειρισμούς που, όπως υποστηρίζει, θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή διερεύνηση της υπόθεσης.

Σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ αναφέρει:

Η επιμονή των διορισμένων από τον κ. Αναστασιάδη, πρώην Υπουργών του, να παραμένουν στις θέσεις του Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και η λεγόμενη αυτοεξαίρεσή τους, έχει βραχυκυκλώσει την ποινική έρευνα. Ο δε διορισμός πέντε ποινικών ανακριτών, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, εκ των οποίων οι δύο τουλάχιστον έχουν προφανή σύγκρουση συμφερόντων, αφήνει εκτεθειμένη την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη που τους επέλεξε, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι πρόκειται για έγκριτους νομικούς.

Το ΑΚΕΛ ανησυχεί ότι τα πολύ σοβαρά ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, τα οποία θέτουν στο επίκεντρο της ποινικής έρευνας τον επίτιμο Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, κ. Νίκο Αναστασιάδη, κινδυνεύουν με κουκούλωμα. Όσοι απεργάζονται τέτοια σενάρια θα πρέπει να γνωρίζουν πως θα βρουν τόσο το ΑΚΕΛ όσο και την κοινωνία απέναντί τους.

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