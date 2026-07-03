Πρέπει «σήμερα» να διοριστεί ιδιώτης κατήγορος/εισαγγελέας για να μπορεί να κατευθύνει το ανακριτικό έργο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο δικηγόρος Αχιλλέας Δημητριάδης σχετικά με την διερεύνηση τυχόν αδικημάτων που προκύπτουν από όσα αναφέρονται στο βιβλίο του «Κράτος Μαφία» μετά και το σχετικό πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Σημείωσε δε, ότι, σε σχέση με την περίπτωση του μέλους της ανακριτικής ομάδας Χρίστου Μυλωνόπουλου, δεν μπορεί να περιοριστεί η σύγκρουση συμφέροντος σε μία από τις πέντε κατηγορίες, κάνοντας αναφορά σε «νομικό κώλυμα για την ανεξαρτησία».

Κληθείς από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει τον διορισμό ομάδας ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών από το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την διερεύνηση πιθανών αδικημάτων σε σχέση με τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη στο βιβλίο του Κράτος Μαφία, κ. Δημητριάδης, σημείωσε ότι η άσκηση που γίνεται με τους ποινικούς ανακριτές εξυπηρετεί δύο σκοπούς. «Ο ένας είναι η προετοιμασία του ποινικού φακέλου σε περίπτωση που υπάρχει μαρτυρία να πάει στο δικαστήριο το κατηγορητήριο και δεύτερον για να ικανοποιήσει την ανάγκη ή την προσπάθεια αποκατάστασης της εμπιστοσύνης του κοινού στο σύστημα διοίκησης που έχουμε», είπε.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο εξαίρεσης του κ. Μυλωνόπουλου, ο οποίος ήταν στο παρελθόν συνήγορος υπεράσπισης του Μιχάλη Ζολώτα στην υπόθεση Focus, από τα ζητήματα που αφορούν την υπόθεση αυτή, ο κ. Δημητριάδης εξέφρασε την άποψη ότι «δεν μπορείς να περιορίσεις τη σύγκρουση συμφέροντος σε μία από τις πέντε κατηγορίες, διότι είναι διάχυτο το πρόβλημα. Αυτό είναι η νομική μου ανάλυση της σύγκρουσης συμφέροντος».

«Αλλά και λάθος να κάνω σε αυτή μου την ανάλυση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο κόσμος κλονίζεται με αυτού του είδους τη νομικίστικη προσέγγιση στη σύγκρουση συμφέροντος και δεν επιτυγχάνεται ο σκοπός της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης προς το σύστημα», πρόσθεσε.

«Δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε κάποιον ο οποίος ήταν ο δικηγόρος ενός από τους κατηγορούμενους στην Focus, η οποία είναι αντικείμενο έρευνας εις την Επιτροπή μολύνει το δικαίωμα του να λέει ότι είναι ανεξάρτητος», είπε, σημειώνοντας ότι «αυτή η μόλυνση δεν βοηθά ούτε την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, και εγώ θα έλεγα συνιστά και νομικό κώλυμα για την ανεξαρτησία».

Ερωτηθείς αν με την αυτοεξαίρεση του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα από την υπόθεση υπάρχει κίνδυνος η διαδικασία να οδηγηθεί σε αδιέξοδο, ο κ. Δημητριάδης σημείωσε ότι, ο διορισμός των ανεξάρτητων ανακριτών είναι μόνο το 50% της διαδικασίας, και ότι το άλλο 50% της διαδικασίας είναι ο διορισμός του ιδιώτη κατηγόρου. «Αυτό θα διασφαλίσει ανεξαρτησία στην αξιολόγηση της έκθεσης και σύνταξη του κατηγορητηρίου», είπε. Επεσήμανε δε, ότι, αυτός ο ιδιώτης κατήγορος ή ιδιώτης εισαγγελέας «πρέπει σήμερα να διοριστεί για να μπορεί να κατευθύνει το ανακριτικό έργο».

Εξήγησε ότι αν δεν διοριστεί «σήμερα», την κατεύθυνση του ανακριτικού έργου θα την δώσει η Νομική Υπηρεσία, «η οποία εκ των πραγμάτων έχει ζητήσει να εξαιρεθεί ο Γενικός και ο Βοηθός και κατά συνέπεια όλοι οι άλλοι. Άρα, αν θέλουμε να είναι πραγματικά ανεξάρτητη αυτή η διαδικασία, όχι μόνον ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, υπό την αίρεση που εξηγήσαμε, αλλά αμέσως και ανεξάρτητος κατήγορος για να αξιολογεί και να κατευθύνει το ανακριτικό έργο, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ποινική διαδικασία από τώρα», για να μην χρειαστεί, όπως είπε, «να ξαναρχίσουμε από την αρχή», σε περίπτωση που ο κατήγορος βρει κάποια ζητήματα που δεν διερευνήθηκαν.

Το να περιμένουμε για αυτό το βήμα όταν παραστεί ανάγκη, σύμφωνα με τον Δημητριάδη, «αποφεύγει ένα πολύ σοβαρό θέμα που είναι ο διορισμός ανεξάρτητου κατηγόρου ο οποίος είναι συστατικό μέρος της όλης διαδικασίας».

Στις κανονικές υποθέσεις, είπε, την ανάκριση την κάνει η Αστυνομία και τον κατήγορο τον κάνει η Γενική Εισαγγελία. «Εδώ αυτή η σχέση δεν υπάρχει. Δεν έχουμε κάποιον να κάνει τον εισαγγελέα, αφού η Νομική Υπηρεσία δήλωσε αυτοεξαίρεση», είπε. «Άρα πρέπει από τώρα να οριστεί ο ιδιώτης κατήγορος/εισαγγελέας για να κατευθύνει και να στοιχειοθετεί την υπόθεση που έχει να κάνει», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για το ποιός θα διορίσει τον κατήγορο, ο κ. Δημητριάδης είπε «ο Γενικός Εισαγγελέας εκ του Συντάγματος ή το Εισαγγελικό Συμβούλιο αν του εκχώρησε την εξουσία. Για μένα δεν είναι τραγικό τώρα να διορίσει ο Γενικός Εισαγγελέας ανεξάρτητο κατήγορο, σε αντίθεση με το να έχω την Νομική Υπηρεσία να κατευθύνει την ανεξάρτητη ανακριτική ομάδα. Αυτό είναι τραγικό», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν μια τέτοια κίνηση από τον Γενικό Εισαγγελέα θεωρηθεί ότι επεμβαίνει στη διαδικασία, ο κ. Δημητριάδης ανέφερε ότι, αν το άτομο που διορίσει είναι ανεξάρτητο, «δεν θεωρώ ότι επεμβαίνει, ενώ αντίθετα, ο κίνδυνος επέμβασης τώρα είναι ορατός διότι δεν έχουν κατήγορο ή εισαγγελέα να κατευθύνει τους ανακριτές» και διερωτήθηκε από πού θα πάρουν νομική συμβουλή οι ποινικοί ανακριτές αν προκύψει κάποιο πρόβλημα.

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Πηγή: ΚΥΠΕ