Παραιτήθηκε από την ομάδα των ποινικών ανακριτών που θα διερευνήσουν το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το Κράτος Μαφία, ο Χρίστος Μυλωνόπουλος, μετά τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που προκάλεσε ο διορισμός του από κόμματα και νομικούς, λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση Focus.

Πρόκειται για τον ομότιμο καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και γνωστού, στην Ελλάδα, ποινικολόγου στην Ελλάδα, με εξειδίκευση στο ποινικό, οικονομικό και ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο, Ηλία Αναγνωστόπουλο.

Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία που έρχονται στο φως, εγείρονται ερωτήματα σχετικά με ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων που συνδέεται και με το όνομα του κ. Αναγνωστόπουλου.

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Η εισήγηση για το διορισμού του Ηλία Αναγνωστόπουλου θα τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου την ερχόμενη Τετάρτη.

Πάντως, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο ΣΙΓΜΑ έχουν ήδη εξευρεθεί πιθανοί χώροι που θα στεγάσουν την Ομάδα των Ανεξάρτητων Ποινικών Ανακριτών ενώ προχωρούν και οι διαδικασίες για το υποστηρικτικό προσωπικό που θα βοηθήσει τους ανακριτές κατά την διάρκεια της διεξαγωγής των ερευνών.