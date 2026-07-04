Ανακοίνωση σχετικά με τους ποινικούς ανακριτές που διορίστηκαν για την έρευνα σχετικά με το βιβλίο «Κράτος Μαφία», εξέδωσε το ΑΛΜΑ, το οποίο κάνει λόγο για νέο φιάσκο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «η Κυβέρνηση και, πρωτίστως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξακολουθούν να μην αντιλαμβάνονται τα στοιχειώδη ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων και θεσμικής αξιοπιστίας».

Αυτούσια η ανακοίνωση

Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον διορισμό των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για τη διερεύνηση του σκανδάλου του «κράτους-μαφία» επιβεβαιώνουν ότι η Κυβέρνηση και, πρωτίστως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξακολουθούν να μην αντιλαμβάνονται τα στοιχειώδη ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων και θεσμικής αξιοπιστίας.

Μέχρι και την παραίτηση του πρώτου διορισθέντος ανακριτή, η Κυβέρνηση επέμενε ότι δήθεν δεν υπήρχε οποιοδήποτε ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων και επιτίθετο σε όσους επισήμαιναν το αυτονόητο. Σήμερα, οι ίδιοι οι χειρισμοί της την έχουν διαψεύσει. Κι όμως, αντί να διδαχθεί από το φιάσκο, σύμφωνα με δημοσιεύματα προσανατολίζεται στον διορισμό του δικηγόρου υπεράσπισης του Ταλ Ντίλιαν στην Ελλάδα.

Δεν πρόκειται για πρόσωπο που υπήρξε κάποτε ποινικολόγος και σήμερα καλείται να υπηρετήσει από άλλη θεσμική θέση. Πρόκειται για ενεργό ιδιώτη δικηγόρο, του οποίου η επαγγελματική διαδρομή συνδέεται διαχρονικά με τον χειρισμό πολύκροτων υποθέσεων διαφθοράς, ορισμένες μάλιστα με κυπριακή διάσταση, όπως η υπεράσπιση κύπριου επιχειρηματία στη γνωστή υπόθεση Τσοχατζόπουλου και η υπεράσπιση του Λεωνίδα Μπόμπολα για το σκάνδαλο του ΧΥΤΑ Κόσιης. Κυρίως όμως, εξακολουθεί και σήμερα να ασκεί ενεργά τη δικηγορία, μεταξύ άλλων ως δικηγόρος υπεράσπισης του Ταλ Ντίλιαν στην Ελλάδα για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Αυτό δεν συνάδει με την ορθή θεσμική πρακτική, η οποία απαιτεί, για τόσο ευαίσθητες και πολύκροτες ανακριτικές αποστολές, την αξιοποίηση προσώπων που να μην έχουν πλέον ενεργή εμπλοκή ως δικηγόροι υπεράσπισης σε υποθέσεις διαφθοράς και τα οποία θα εκπέμπουν πλήρη θεσμική ουδετερότητα.

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξακολουθεί να επιμένει ότι θα είναι ο ίδιος που θα αποφασίσει τον διορισμό των ανακριτών, παρότι η δική του σύγκρουση συμφερόντων είναι προφανής. Υπήρξε υπουργός της κυβέρνησης Αναστασιάδη, είναι μάρτυρας στην υπό διερεύνηση υπόθεση και η πολιτική του διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Νίκο Αναστασιάδη, του οποίου είναι πολιτικό τέκνο. Δεν μπορεί συνεπώς να εμφανίζεται ως εγγυητής της ανεξαρτησίας της έρευνας αυτής.