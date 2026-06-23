Την ανάγκη παραίτησης του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα επανέλαβε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, υποστηρίζοντας ότι η αυτοεξαίρεσή τους από την υπόθεση που αφορά το πόρισμα για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» δεν αρκεί για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του ΣΙΓΜΑ, ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι, με βάση το Σύνταγμα, η Νομική Υπηρεσία παραμένει εμπλεκόμενη στη διαδικασία, ανεξαρτήτως του ποιος θα διενεργήσει την ποινική έρευνα.

«Δεν αρκεί η αυτοεξαίρεσή τους. Θα πρέπει να παραιτηθούν και να διοριστούν καινούργιοι στη θέση τους», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι δύο αξιωματούχοι είχαν υπηρετήσει στην κυβέρνηση Αναστασιάδη και διορίστηκαν από τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας.



Διαβάστε επίσης: Απαντά σήμερα ο Αναστασιάδης για το πόρισμα του «Κράτος Μαφία»

«Υπήρχε οριζόντιο σύστημα διαπλοκής»

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ υποστήριξε ότι τα ευρήματα του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς καταδεικνύουν την ύπαρξη ενός ευρύτερου δικτύου διαπλοκής και συγκάλυψης.

«Βλέπουμε να υπάρχουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, κρατικοί αξιωματούχοι, πλοκάμια στη δικαστική εξουσία και στην αστυνομία. Αυτό λέει ότι υπήρχε ένα οριζόντιο σύστημα, όπου κάποιοι λάμβαναν αποφάσεις, άλλοι τις εφάρμοζαν και άλλοι τις κάλυπταν», ανέφερε.

Ο κ. Στεφάνου κατηγόρησε επίσης τον Δημοκρατικό Συναγερμό ότι επί χρόνια υποβάθμιζε τις αναφορές διεθνών οργανισμών για τη διαφθορά στην Κύπρο.

Κυπριακό: «Να συνεχίσουμε από το Κραν Μοντανά»

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στο Κυπριακό, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ δήλωσε ότι ο στόχος πρέπει να παραμείνει η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2017 στο Κραν Μοντανά.

«Θα πρέπει να διαφυλαχθούν όλες οι συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί και να συνεχίσουμε από εκεί που διακόψαμε», είπε.

Σχολιάζοντας δημοσιεύματα περί συζήτησης για «χαλαρή ομοσπονδία», σημείωσε ότι το θέμα προκαλεί προβληματισμό στο ΑΚΕΛ.

«Αυτό το θέμα μας προβληματίζει και μας ανησυχεί. Θα πρέπει να κλείσουμε τον δρόμο σε όσους θέλουν να φέρουν καινούργιες ιδέες που μπορεί να ανατινάξουν ό,τι χτίστηκε με πολύ κόπο όλα αυτά τα χρόνια», υπογράμμισε.

Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση του κόμματος ότι το Πλαίσιο Γκουτέρες αποτελεί επαρκή βάση για συνέχιση των συνομιλιών.

Για το 2028 και τον Μαυρογιάννη

Ερωτηθείς για τις προεδρικές εκλογές του 2028, ο κ. Στεφάνου παραδέχθηκε ότι το ΑΚΕΛ ενδιαφέρεται ήδη για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, σημειώνοντας ότι σε ένα προεδρικό σύστημα η εκλογή Προέδρου είναι καθοριστικής σημασίας.

«Αλίμονο αν ένα μεγάλο κόμμα όπως το ΑΚΕΛ δεν ενδιαφέρεται για τις προεδρικές εκλογές», είπε.

Σε ερώτηση κατά πόσον ο Ανδρέας Μαυρογιάννης θα μπορούσε να αποτελέσει εκ νέου επιλογή του κόμματος, απάντησε:

«Δεν μπορώ ούτε να προκρίνω κανέναν ούτε να αποκλείσω κανέναν. Όταν έρθει η ώρα των αποφάσεων θα μιλήσουμε για αυτά».



