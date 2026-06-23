Πλαισιωμένος από τους δυο νομικούς του συμβούλους, ο Νίκος Αναστασιάδης παρέθεσε δημοσιογραφική διάσκεψη απαντώντας σε όλα όσα του αποδίδονται στο πόρισμα για το βιβλίο «Κράτος Μαφία».

Ο τέως Πρόεδρος έδωσε τη δική του εκδοχή για την εμπλοκή που του αποδίδεται σε κάθε ένα από τα κεφάλαια του βιβλίου του Μακάριου Δρουσιώτη.

Να σημειωθεί ότι δεν ανέφερε ποτέ το όνομα του δημοσιογράφου και περιορίστηκε στο να τον χαρακτηρίσει «εφευρέτη της μυθοπλασίας και της Σάντη» και «συγγραφέα».

«Έφθασε η ώρα αν θέλουμε κράτος δικαίου, ή να το προστατεύσουμε ή να πάρουμε μέτρα για όσους το υποσκάπτουν με μυθοπλασίες, όπως αυτές που καταγράφονται στο βιβλίο», είπε ο τέως Πρόεδρος προσθέτοντας αν θέλουμε κράτος δικαίου ή κράτος του διαδικτύου.

Ολοκληρώνοντας ο τέως ζήτησε τον άμεσο διορισμό ποινικού ανακριτή ή και κατηγόρου εγνωσμένου κύρους, προκειμένου να ερευνήσουν όπως είπε σύντομα το έργο τους και να λάμψει η αλήθεια.

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