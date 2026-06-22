Ο Μακάριος Δρουσιώτης επανέρχεται με νέα δημόσια τοποθέτηση σχετικά με την υπόθεση που έχει περιγράψει στο βιβλίο του «Κράτος Μαφία», αναφερόμενος σε στοιχεία και ευρήματα που, όπως υποστηρίζει, επιβεβαιώνονται από ανεξάρτητες έρευνες και πρόσφατο πόρισμα.



Στην ανάρτηση του κάνει λόγο για σοβαρές παραλείψεις και πιθανές θεσμικές ευθύνες των αρμόδιων αρχών κατά την εξέταση καταγγελιών που είχαν δει το φως της δημοσιότητας τα προηγούμενα χρόνια, ενώ επισημαίνει ότι μέρος των ευρημάτων ενδέχεται να εγείρει περαιτέρω ζητήματα διερεύνησης.

Ο ίδιος παραθέτει αυτούσια αποσπάσματα από το περιεχόμενο των ισχυρισμών του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Τα όσα σήμερα συγκλονίζουν βρίσκονται στη δημόσια σφαίρα από το 2022 όταν κυκλοφόρησε το «Κράτος Μαφία».



Παράλληλα αναφέρει ότι «η συνωμοσία αυτή εκτελέστηκε κατ’ εντολή ενός ολιγάρχη», υποστηρίζοντας πως τα γεγονότα που περιγράφει συνδέονται με ευρύτερες πρακτικές που, κατά την άποψή του, χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.



Αυτούσια η ανάρτηση του:



Το πόρισμα για το Κράτος Μαφία είναι έκτασης 3.000 σελίδων και δόθηκε στη δημοσιότητα μόνο μια συνοπτική περίληψη. Στις 3.000 σελίδες υπάρχει τεράστιος όγκος πληροφοριών, που αν διερευνηθούν, ενδέχεται να αναδείξουν ακόμη περισσότερες ποινικές ευθύνες. Πρόσθετα υπάρχουν ηθικά μεμπτές και πολιτικά κατακριτέες πρακτικές της διακυβέρνησης Αναστασιάδη.



Τα όσα σήμερα συγκλονίζουν βρίσκονται στη δημόσια σφαίρα από το 2022 όταν κυκλοφόρησε το «Κράτος Μαφία». Άλλα, το ίδιο σοβαρά, δημοσιοποιήθηκαν από το 2020 όταν κυκλοφόρησε «Η Συμμορία». Όλα αυτά τα χρόνια η Νομική Υπηρεσία δεν ενδιαφέρθηκε και η Αστυνομία δεν ερεύνησε έστω και μια πτυχή των όσων αποκαλύπτονται στα δύο βιβλία. Οι δύο επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας με την ανακοίνωση τους να αυτοεξαιρεθούν από τη συγκεκριμένη υπόθεση ομολόγησαν το λόγο: Έχουν σχέση εξάρτησης με τον Νίκο Αναστασιάδη. Αυτή και μόνο η ομολογία αποτελεί λόγο παραίτησης, όχι μόνο για όσα αδυνατούν να πράξουν απ’ εδώ και μπρος αλλά και για όσα συγκάλυψαν από το 2020 μέχρι σήμερα.

Από όλες τις αποκαλύψεις η πιο ανατριχιαστική είναι η συνωμοσία εκβιασμού μιας γυναίκας δια της σύλληψης και της κράτησης της, μέχρι να αποδεχτεί τους οικονομικούς όρους του διαζυγίου της όπως τους ήθελε ο πρώην σύζυγος της. Η συνωμοσία αυτή εκτελέστηκε κατ’ εντολή ενός ολιγάρχη ο οποίος, ως φαίνεται, εξαγόρασε όλο το σύστημα εξουσίας.



Ο Πρόεδρος, ο Β. Γενικός Εισαγγελέας, η Αστυνομία, ακόμη και δικαστής υποτάχθηκαν στις βουλές ενός ολιγάρχη. Αυτά τα γεγονότα, που τώρα επιβεβαιώνονται και από το πόρισμα, αποτελούν τον ορισμό της μαφίας. Είναι από αυτά που προέκυψε ο τίτλος του βιβλίου «Κράτος Μαφία» το οποίο διάβασαν δεκάδες χιλιάδες αναγνώστες αλλά κανένας θεσμός δεν ευαισθητοποιήθηκε να ερευνήσει οτιδήποτε, επικυρώνοντας δια της στάσης τους τον τίτλο του βιβλίου.



Μέρος αυτής της συνωμοσίας ήταν και η συμφωνία του Αναστασιάδη με τον Ριμπολόβλεφ να πληρώσει ο τελευταίος τη ναύλωση ιδιωτικών τζετ για τα ταξίδια του. Από το 2020 επιμένω ότι ο ισχυρισμός του Αναστασιάδη ότι τα τιμολόγια των πτήσεων τα πλήρωνε ο φίλος του Κρις Λαζαρή ήταν ψευδής. Να υπενθυμίσω ότι ο κ. Αναστασιάδης κατέθεσε δύο φορές ενόρκως ότι τα τιμολόγια τα πλήρωνε ο Κρις Λαζαρή, τη μία στην Επιτροπή Νικολάτου και την άλλη στην Αρχή κατά της Διαφθοράς. Σύμφωνα με το πόρισμα ούτε ο Αναστασιάδης ούτε και η οικογένεια του Κρις Λαζαρή προσκόμισαν οποιαδήποτε δικαιολογητικά.



Το άλλο μεγάλο θέμα που έχει επιβεβαιωθεί είναι η υπόθεση FOCUS. Το πόρισμα αναφέρει ότι η εταιρεία αυτή ήταν όχημα για εξαγορά του πολιτικού συστήματος από τον Αντρέα Βγενόπουλο. Ο Αναστασιάδης ισχυριζόταν ότι τα χρήματα που κατέληξαν στον ΔΗΣΥ προέρχονταν από εισφορές πλοιοκτητών. Απέτυχε να αποδείξει τους ισχυρισμούς του.



Στο Κράτος Μαφία ανάφερα ότι οι 100.000 ευρώ που δόθηκαν το καλοκαίρι του 2009 από τη Focus κατέληξαν στο δικηγορικό γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και ότι εκδόθηκαν εικονικά τιμολόγια ότι αφορούσαν παροχή υπηρεσιών. Η πληροφορία μου προερχόταν από αξιόπιστη πηγή την οποία κατονόμασα στην κατάθεση μου ενώπιον των ερευνητών της Αρχής Κατά της Διαφθοράς. Τελικά, σύμφωνα με το πόρισμα, τα εικονικά τιμολόγια αφορούσαν χορηγία 250.000 ευρώ από τη Λαϊκή Τράπεζα προς τον Νίκο Αναστασιάδη για τις προεδρικές εκλογές του 2013 και εμφανίστηκαν ότι αφορούσαν δήθεν υπηρεσίες από το δικηγορικό γραφείο (introducer fees). Το ποσό κατέληξε σε υπεράκτια εταιρεία στις Παρθένες Νήσους.

Το εύρημα αυτό είναι πολύ πιο επιβαρυντικό για τον κ. Αναστασιάδη: Όταν έγινε η συναλλαγή η Λαϊκή Τράπεζα ήταν ήδη χρεωκοπημένη, ενώ το ποσό συνδέθηκε με τις προεδρικές εκλογές τις οποίες κέρδισε ο κ. Αναστασιάδης.



Ο Βγενόπουλος αγόρασε επιρροή από τον μέλλοντα Πρόεδρο και το πόρισμα επιβεβαιώνει αυτή τη σχέση εξάρτησης. Οι ερευνητές κατέχουν μαρτυρία ότι ο τέως Πρόεδρος πίεζε επανειλημμένα τον Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη για τερματισμό των ανακρίσεων στην υπόθεση Focus. Η παρέμβαση αυτή κατέστησε τον κ. Αναστασιάδη ύποπτο για το κακούργημα της κατάχρησης εξουσίας.



Το πόρισμα επιβεβαιώνει, επίσης, τις αποκαλύψεις στο «Κράτος Μαφία» ότι ο Αναστασιάδης είχε ενεργή δραστηριότητα στο δικηγορικό γραφείο, ενώ διαβεβαίωνε ψευδώς ότι ήταν μόνο «σιωπηλός συνεταίρος». Στο «Κράτος Μαφία» δημοσιεύω στοιχεία ότι το δικηγορικό γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και Συνεταίροι είσπραττε αδρά ποσά ως προμήθεια από την Τράπεζα Κύπρου τα οποία κατέληγαν σε φορολογικούς παράδεισους του εξωτερικού. Το πόρισμα επιβεβαιώνει ότι τα ποσοστά αυτά τα διαπραγματευόταν προσωπικά ο κ. Αναστασιάδης.

Σύμφωνα με το πόρισμα το δικηγορικό γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και οι συνεταίροι του είναι ύποπτοι για φοροδιαφυγή, ψευδείς δηλώσεις, ξέπλυμα χρήματος και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.



Μετά από όλα αυτά ο τέως Πρόεδρος κατανόησε ότι «οι ισχυρισμοί για πλουτισμό, διαφθορά και σωρεία άλλων συκοφαντικών αναφορών του κ. Μακάριου Δρουσιώτη, κατέρρευσαν ως ανυπόστατοι». Εκείνο που κατέρρευσε είναι το αφήγημα του κ. Αναστασιάδη ότι είμαι ένας συκοφάντης.



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