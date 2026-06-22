Έξω από τα γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας στη Λευκωσία, συγκεντρώθηκαν πολίτες το απόγευμα της Δευτέρας, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του ΑΚΕΛ και του ΒΟΛΤ, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των ευρημάτων του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία» και την παραίτηση του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη, καθώς και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν βουλευτές και στελέχη του ΑΚΕΛ και του ΒΟΛΤ, καθώς και υποστηρικτές των δύο κομμάτων. Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα κατά της διαφθοράς, οι διαδηλωτές ζήτησαν την απόδοση ευθυνών και την απρόσκοπτη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ επανειλημμένα ακούστηκε το σύνθημα «Τέρμα πια στη διαφθορά».

Το εναρκτήριο λάκτισμα της εκδήλωσης έδωσε ο Παναγιώτης Γεωργίου εκ μέρους των διοργανωτών, ο οποίος δήλωσε ότι η κινητοποίηση «αγκαλιάζεται και στηρίζεται από χιλιάδες συμπολίτες μας, από διαφορετικές αφετηρίες και πολιτικούς χώρους», επισημαίνοντας πως κοινός παρονομαστής όσων συμμετέχουν είναι «η οργή για τη σήψη και τη διαφθορά και το αίτημα για δικαιοσύνη και αναστήλωση των θεσμών».

Παράλληλα, κάλεσε σε παραίτηση τον Γενικό και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, σημειώνοντας ότι οι πολίτες ζητούν «να λειτουργήσουν οι διαδικασίες της δικαιοσύνης» και, εφόσον προκύψουν ποινικές ευθύνες, «να υπάρξει παραδειγματική τιμωρία».

Εκ μέρους του ΑΚΕΛ τοποθετήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, Στέφανος Στεφάνου, ο οποίος είπε ότι η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε για να απαιτηθεί «κάθαρση από τη θεσμική διαπλοκή και διαφθορά που ταλανίζει τη χώρα μας» και «τιμωρία των πρωταγωνιστών αυτής της κατάστασης που εκθέτει τη χώρα μας διεθνώς».

Σε σχέση με το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, ο κ. Στεφάνου έκανε λόγο για μια «ιστορική συγκυρία», υποστηρίζοντας ότι τα ευρήματά του «αποκαλύπτουν το οριζόντιο σύστημα διαφθοράς, αλλά και το σύστημα απόκρυψής του». Όπως είπε, φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής υπήρχαν διαχρονικά, ωστόσο «επί των ημερών της Κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ η διαπλοκή και η διαφθορά απογειώθηκαν και γιγαντώθηκαν».

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ στάθηκε ιδιαίτερα στο σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων, το οποίο χαρακτήρισε ως κεντρικό στοιχείο της προηγούμενης διακυβέρνησης, ενώ αναφορά έκανε και στη χρεοκοπία του Συνεργατισμού, στο έργο στο Βασιλικό και στην ηλεκτρική διασύνδεση, εκφράζοντας τη θέση ότι πρόκειται για υποθέσεις που εξακολουθούν να απασχολούν την κοινωνία και τους θεσμούς.

Παράλληλα, αναφερόμενος στη στάση του Δημοκρατικού Συναγερμού απέναντι στα ευρήματα του πορίσματος, σημείωσε ότι ο ΔΗΣΥ διαχρονικά απέρριπτε τις επικρίσεις για διαφθορά και σήμερα αποφεύγει να τοποθετηθεί επί της ουσίας. «Τώρα ο ΔΗΣΥ, ενόψει των ευρημάτων του πορίσματος εναντίον του Νίκου Αναστασιάδη, αντί να απαντήσει επί της ουσίας υπεκφεύγει και προσπαθεί να κάνει αντιπερισπασμό», είπε ο κ. Στεφάνου.

Την ίδια ώρα, τοποθετήθηκε ως προς τη στάση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί να καμώνεται ότι όλα αυτά αφορούν κάποιον άλλο και όχι τον πολιτικό του μέντορα και την Κυβέρνηση που και ο ίδιος υπηρέτησε για δέκα χρόνια».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο αίτημα για παραίτηση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, υποστηρίζοντας ότι «σύμφωνα με το Σύνταγμα όλα αρχίζουν και όλα τελειώνουν στη Γενική Εισαγγελία». Όπως ανέφερε, οι δύο αξιωματούχοι «διορίστηκαν από τον Νίκο Αναστασιάδη και υπηρέτησαν στην Κυβέρνησή του», προσθέτοντας ότι για τον λόγο αυτό «πρέπει να παραιτηθούν και να αφήσουν χώρο για την πλήρη και αντικειμενική διερεύνηση».

Ο κ. Στεφάνου ξεκαθάρισε ακόμη ότι το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα στη δημόσια συζήτηση, ζητώντας «πλήρη, γρήγορη, αξιόπιστη και αντικειμενική ποινική διερεύνηση» των ευρημάτων της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Κλείνοντας την ομιλία του, πρόσθεσε ότι «καθολική απαίτηση του κυπριακού λαού είναι να κυβερνάται η χώρα μας από το κράτος δικαίου και όχι από ένα κράτος – μαφία».

Ακολούθως, τον λόγο έλαβε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΒΟΛΤ, Πιέρος Κάρουλλας, ο οποίος εξήγησε ότι το ΒΟΛΤ συμμετείχε στην κινητοποίηση θεωρώντας πως το ζήτημα υπερβαίνει τις κομματικές διαφορές. «Σήμερα δεν είμαστε εδώ για κανένα κόμμα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «σε μια φυσιολογική δημοκρατία θα έπρεπε να είναι εδώ όλα τα κόμματα».

Ο κ. Κάρουλλας υποστήριξε ότι το πόρισμα δημιουργεί νέα δεδομένα για τη δημόσια ζωή και κάλεσε τους πολίτες να μην επιτρέψουν να ξεχαστεί η υπόθεση. «Τώρα είναι η ώρα να αποδείξουμε ότι ως κοινωνία δεν ανεχόμαστε άλλο την ατιμωρησία», είπε, καλώντας παράλληλα σε συλλογική διεκδίκηση «του αυτονόητου σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, του κράτους δικαίου».

Αναφερόμενος στα αιτήματα της κινητοποίησης, σημείωσε ότι οι πολίτες πρέπει να απαιτήσουν «την παραίτηση του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα», κάνοντας λόγο για «εξόφθαλμη σύγκρουση συμφερόντων». Παράλληλα, ζήτησε τη διεξαγωγή «ανεξάρτητης και αδιάβλητης έρευνας», ώστε, όπως συμπλήρωσε, «να οδηγηθούν όσοι πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΒΟΛΤ χαρακτήρισε τη διαφθορά ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κυπριακή κοινωνία και κάλεσε τους πολίτες να αξιοποιήσουν τη συγκυρία για να διεκδικήσουν ουσιαστικές αλλαγές στους θεσμούς και στη λειτουργία του κράτους.

«Ας γίνει η σημερινή εκδήλωση η αρχή μιας καθολικής κοινωνικής απαίτησης για λογοδοσία και τιμωρία των όποιων ενόχων, για μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη και για αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου και της εμπιστοσύνης όλων μας προς τους θεσμούς. Γιατί αν όχι τώρα, πότε;», κατέληξε.



Δείτε φωτογραφίες από το σημείο της διαμαρτυρίας:



















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Πηγή: ΚΥΠΕ