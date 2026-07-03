Η κυβέρνηση της Ταϊβάν πραγματοποίησε αυτή την εβδομάδα μία από τις πιο εκτεταμένες ασκήσεις πολιτικής και στρατιωτικής ετοιμότητας των τελευταίων ετών, προσομοιώνοντας ένα εφιαλτικό σενάριο που περιλάμβανε κινεζικό αποκλεισμό, ισχυρό σεισμό, δολιοφθορές σε κρίσιμες υποδομές, κυβερνοεπιθέσεις, εκστρατεία παραπληροφόρησης και τελικά μια πλήρους κλίμακας στρατιωτική εισβολή από την Κίνα.

Το Reuters εξασφάλισε αποκλειστική πρόσβαση στην κλειστή άσκηση, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 370 κρατικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι στην ορεινή επαρχία Ναντού. Στόχος ήταν να αξιολογηθεί κατά πόσο οι τοπικές και κεντρικές αρχές μπορούν να διατηρήσουν τη λειτουργία του κράτους υπό συνθήκες πολέμου και πολλαπλών κρίσεων.

Οι ασκήσεις αποτελούν μέρος της στρατηγικής του προέδρου Λάι Τσινγκ-τε για ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας, καθώς η στρατιωτική πίεση από το Πεκίνο αυξάνεται συνεχώς. Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν δική της επικράτεια και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής βίας για την προσάρτησή της.

Σενάρια πολέμου και φυσικής καταστροφής

Το υποθετικό σενάριο ξεκινούσε με έναν κινεζικό ναυτικό αποκλεισμό και έναν σεισμό μεγέθους 6,8 Ρίχτερ, ο οποίος προκαλούσε 12 θανάτους και σοβαρές ζημιές στις υποδομές. Παράλληλα, προσομοιώθηκαν επιθέσεις με drones, σαμποτάζ σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, διακοπές τηλεοπτικών μεταδόσεων από κινεζική προπαγάνδα, κυβερνοεπιθέσεις, πανικός στις τράπεζες και κοινωνικές αναταραχές, πριν από την έναρξη μιας γενικευμένης εισβολής.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης δοκιμάστηκαν η κατάρριψη κινεζικού drone που απειλούσε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η λειτουργία σταθμών διανομής τροφίμων, η μεταφορά νοσοκομειακών υπηρεσιών σε υπόγειες εγκαταστάσεις και η αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων από επαγγελματίες χάκερ.

Έμφαση στην πολιτική άμυνα και την παραπληροφόρηση

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αντιμετώπιση επιχειρήσεων παραπληροφόρησης. Στην άσκηση προσομοιώθηκε κατάληψη τοπικών τηλεοπτικών σταθμών από φιλοκινεζική προπαγάνδα και διανομή ψευδών ενημερωτικών φυλλαδίων στους δρόμους.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στον εντοπισμό ψευδών ειδήσεων και στην οργάνωση ενημερωτικών συνεντεύξεων Τύπου για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών.

«Αν δεν υπερασπιστείς τη χώρα σου, ποιος θα το κάνει;»

Ο υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου Τσι Λιέν-τσενγκ, που είχε την ευθύνη της άσκησης, δήλωσε στο Reuters ότι η Ταϊβάν πρέπει να προετοιμαστεί για κάθε ενδεχόμενο.

«Ο αντίπαλός μας βρίσκεται ακριβώς απέναντι, στο Στενό της Ταϊβάν. Αν δεν υπερασπιστείς τη χώρα σου, ποιος θα το κάνει;», ανέφερε, παραδεχόμενος ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες στον σχεδιασμό.

Την ώρα που ολοκληρωνόταν η άσκηση, η Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι κινεζικές ναυτικές δυνάμεις και τουλάχιστον 22 στρατιωτικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων βομβαρδιστικά H-6 με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών όπλων, πραγματοποίησαν νέα επιχείρηση μάχης γύρω από το νησί. Από την πλευρά του, το Πεκίνο κατηγόρησε τον πρόεδρο Λάι ότι κλιμακώνει σκόπιμα την ένταση στα Στενά της Ταϊβάν