Την επόμενη Τρίτη στις 11 π.μ. στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου θα δώσει απαντήσεις για την έρευνα της Αρχής κατά της Διαφθοράς ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του πολιτικού του γραφείου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Ν. Αναστασιάδης θα απαντήσει «ολοκληρωμένα και με τεκμηρίωση σε όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από την έρευνα της Αρχής κατά της Διαφθοράς».

Η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία.

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