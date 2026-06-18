Η βουλευτής του Άλματος, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, δήλωσε ότι αισθάνεται «απόλυτα δικαιωμένη» από τα ευρήματα του πορίσματος για την υπόθεση που έχει χαρακτηριστεί ως «Κράτος-Μαφία», υποστηρίζοντας ότι εδώ και χρόνια προειδοποιούσε για προβλήματα στη λειτουργία των θεσμών, στους διορισμούς αξιωματούχων και στις σχέσεις εξάρτησης που, όπως ανέφερε, επηρέαζαν τη λειτουργία του κράτους δικαίου.

Μιλώντας στο Πρωτοσέλιδο, η κ. Χαραλαμπίδου υποστήριξε ότι όσοι ασκούσαν κριτική στους θεσμούς και στις κυβερνητικές πρακτικές στοχοποιήθηκαν και χαρακτηρίστηκαν «τοξικοί», ενώ σήμερα, όπως είπε, τα συμπεράσματα του πορίσματος επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες που εξέφραζαν επί σειρά ετών.

Η βουλευτής αναφέρθηκε εκτενώς σε νομοθετικές πρωτοβουλίες που είχε καταθέσει για ενίσχυση των μηχανισμών καταπολέμησης της διαφθοράς, σημειώνοντας ότι είχε προωθήσει προτάσεις νόμου που συνδέουν την Αρχή κατά της Διαφθοράς με τον Έφορο Φορολογίας, ώστε να ενεργοποιούνται άμεσα φορολογικοί έλεγχοι σε περιπτώσεις όπου εντοπίζονται ενδείξεις ξεπλύματος χρήματος ή άλλων αδικημάτων.

Παράλληλα, εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για τον τρόπο λειτουργίας της Αρχής κατά της Διαφθοράς και της Νομικής Υπηρεσίας, υποστηρίζοντας ότι το υφιστάμενο σύστημα παρουσιάζει δομικές αδυναμίες και δεν παρέχει τις αναγκαίες εγγυήσεις ανεξαρτησίας. Υποστήριξε ακόμη ότι η αυτοεξαίρεση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα από τη διαχείριση της υπόθεσης καταδεικνύει τα προβλήματα που δημιουργούνται όταν πρόσωπα με προηγούμενη πολιτική σχέση με την εκτελεστική εξουσία καλούνται να ελέγξουν υποθέσεις που την αφορούν.

Η κ. Χαραλαμπίδου τάχθηκε υπέρ του διορισμού ανεξάρτητων ανακριτών από το εξωτερικό για τη διερεύνηση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη διαδικασία και να αποφευχθούν υπόνοιες επηρεασμού ή συγκάλυψης.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αναφορά της προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ενόψει και των πολιτικών εξελίξεων που αναμένονται τα επόμενα χρόνια.

«Εάν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θέλει να επαναδιεκδικήσει εκλογές και να έχει πιθανότητες να τις κερδίσει, θα πρέπει στη συγκεκριμένη περίπτωση να αποδείξει ότι δεν έχει εξαρτήσεις από τον κύριο Αναστασιάδη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, ο Πρόεδρος καλείται να αποδείξει ότι λειτουργεί με μοναδικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και ότι είναι διατεθειμένος να συγκρουστεί με παθογένειες και πρακτικές που, κατά την άποψή της, έχουν πλήξει το κράτος δικαίου.

Καταλήγοντας, η βουλευτής του Άλμα προειδοποίησε ότι εάν δεν υπάρξουν ουσιαστικές κινήσεις αποκατάστασης της αξιοπιστίας των θεσμών και απόδοσης ευθυνών όπου προκύπτουν, η απογοήτευση των πολιτών θα ενταθεί ακόμη περισσότερο, ενώ το πολιτικό σύστημα θα συνεχίσει να χάνει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας.