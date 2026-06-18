Στο Μεσημέρι και Κάτι φιλοξενήθηκε ο Μακάριος Δρουσιώτης, λίγα 24ωρα μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος για το βιβλίο του, Κράτος Μαφία. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια τοποθέτησή του, μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος.

«Επιβεβαιώθηκε ότι δεν είμαι συκοφάντης όπως λέει ο Αναστασιάδης», είπε ο δημοσιογράφος σχολιάζοντας ότι μέσα από το πόρισμα επιβεβαιώθηκε η έρευνά του.

«Έχουμε δρόμο ακόμη. Δεν εξεπλάγην (σ.σ από το πόρισμα) εγώ τα έγραψα και δεν υπέστη σοκ όπως μερικούς», είπε.

Συνέχισε λέγοντας ότι, «δεν ήταν εύκολα αυτά τα 4 χρόνια, ήταν μια επώδυνη διαδρομή. Γι’ αυτά τα ζητήματα κινήθηκαν διαδικασίες εναντίον μου από τον κ.Αναστασάδη και τον περίγυρο του πέραν των 6 εκατομμυρίων. Είμαι ικανοποιημένος γιατί ο Κ.Αναστασιάδης επέλεξε 4 σημεία από το βιβλίο μου για να κινηθεί εναντίον μου και για τα 4 υπάρχουν στοιχεία από την Αρχή κατά της Διαφθοράς. Υπάρχει σκοπιμότητα πίσω από τις υψηλές αποζημιώσεις. Είναι υψηλή κλίμακα. Κάθε εμφάνιση στοιχίζει. Αυτοί έχουν επιφάνεια να πληρώνουν δικηγόρους. Εγώ είμαι μόνος μου με μια δικηγόρο. Είναι εξουθενωτικό όμως και για εμένα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου», είπε.

Αναφέρθηκε στις εξουσίες που δεν είχαν οι λειτουργοί της Αρχής, δηλαδή τις ανακριτικές. «Αν είχαν τέτοιες εξουσίες θα εντόπιζαν ότι όλα αυτά που έγραψα ήταν η κορυφή του παγόβουνου, ανέφερε. Υπάρχει αρκετό υλικό στις 3 χιλιάδες σελίδες του πορίσματος. Αυτό που διαβάσαμε όλοι δεν είναι πόρισμα, αλλά μια ανακοίνωση. Υπάρχουν πολλά θέματα για τα οποία προκύπτουν ποινικές ευθύνες και δεν είχαν ανακριτικές ευθύνες οι ερευνητές». Σε άλλο σημείο διατύπωσε την άποψη ότι το πόρισμα πρέπει να δοθεί όλο στη δημοσιότητα.

Έφερε ως παράδειγμα άλλα πορίσματα τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα όπως αυτό των αερόσακων ΤΑΚΑΤΑ, όπως αυτό του Συνεργατισμού. Και σε αυτά τα πορίσματα είπε προέκυπταν πιθανές ποινικές ευθύνες.

Αναφερόμενος στον όρο «κράτος μαφία», που χρησιμοποιεί στα βιβλία του, ο κ. Δρουσιώτης ξεκαθάρισε ότι δεν αναφέρεται μόνο σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά σε ένα ευρύτερο θεσμικό πρόβλημα.

«Το πρόβλημα με τη διαφθορά στην Κύπρο είναι θεσμικό. Δεν είναι μόνο θέμα προσώπων. Χρειάζονται ουσιαστικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις ώστε το σύστημα να μπορεί να αυτοπροστατεύεται», ανέφερε.

Υποστήριξε ακόμη ότι η υπόθεση του Ρώσου μεγιστάνα Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ αποτέλεσε χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο, κατά την άποψή του, λειτούργησαν θεσμοί και μηχανισμοί.

Για την αυτοεξαίρεση στελεχών της Νομικής Υπηρεσίας από τη διερεύνηση, ο κ. Δρουσιώτης είπε ότι δεν θέλει να επιβάλει τη δική του άποψη, ωστόσο αναγνώρισε ότι υπάρχει ζήτημα εμπιστοσύνης λόγω του παρελθόντος.

«Όταν υπάρχει καθολική αμφισβήτηση, πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε η διαδικασία να γίνει αποδεκτή από την κοινωνία», είπε.

«Δεν ήμουν στα πολιτικά συστήματα. Βρέθηκα με τον Αναστασιάδη μόνο 18 μήνες, από συγκυρία βρέθηκα στο Προεδρικό. Με σύστησε ο Πετρίδης και ο Στυλιανίδης. Δούλεψα εκεί 18 μήνες, δεν θα βρείτε πουθενά εμπλοκή μου σε κάτι μεμπτό. Εργάστηκα νυχθημερόν, μέσα απ' αυτή τη δουλειά βρήκα αυτά τα πράγματα. Όταν έφυγα και ακολούθησα τον Στυλιανίδη στις Βρυξέλλες άρχισα να γράφω πώς ο Αναστασιάδης έσωσε την οικονομία. Όταν άρχισα να μελετώ τότε άλλαξα άποψη», είπε απαντώντας σε ερώτηση γιατί δούλεψε στο Προεδρικό.

Ερωτηθείς για το πώς θα ένιωθε δικαίωση στο τέλος της υπόθεσης αυτής, είπε ότι αυτό που περιγράφει είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Είμαι πεπεισμένος ότι έφυγαν από την Κύπρο δισεκατομμύρια ως αποτέλεσμα διαφθοράς. Θα ήμουν ικανοποιημένος αν αυτά τα λεφτά επέστρεφαν στην Κύπρο.