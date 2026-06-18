Δύο είναι οι υποψηφιότητες που τέθηκαν που τέθηκαν σήμερα για τη θέση του Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς, σύμφωνα με δήλωση του Έφορου Αναπληρωματικής Εκλογής, Ανδρέα Χατζηπάκκου.

Πρόκειται για τους Άντρη Χατζηανδρέου και Προκόπη Προκοπίου, τα ονόματα των οποίων έχουν αναρτηθεί στον χώρο υποβολής υποψηφιοτήτων, για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου προσώπου.

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Ένσταση κατά υποψηφιότητας μπορεί να υποβληθεί από οποιονδήποτε δημότη εκλογέα, εντός 24 ωρών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων, δηλαδή από τις 12:30 μ.μ. σήμερα μέχρι και τις 12:30 μ.μ. της Παρασκευής, 19 Ιουνίου 2026, αναφέροντας συγκεκριμένα τους λόγους στους οποίους βασίζεται.

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Όσες ενστάσεις υποβληθούν θα εξεταστούν το ταχύτερο δυνατόν, ώστε οι υποψηφιότητες να οριστικοποιηθούν και να μπορέσουν να προχωρήσουν οι εργασίες της εκτύπωσης του ψηφοδελτίου.

Οι εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν στις 28 Ιουνίου.