Την υποψηφιότητά του για τη θέση Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς υπέβαλε το πρωί της Πέμπτης ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Προκόπης Προκοπίου, ενόψει της αναπληρωματικής εκλογής της 28ης Ιουνίου.

Ο κ. Προκοπίου προσήλθε στο Γραφείο του Εφόρου Εκλογής, στην Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, συνοδευόμενος από τους δύο τέως Δημάρχους Αγλαντζιάς και νυν Βουλευτές του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπο Πετρίδη και Ανδρέα Κωνσταντίνου.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Προκοπίου είπε ότι υπέβαλε την υποψηφιότητά του για τη θέση Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς στις αναπληρωματικές δημοτικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στις 28 Ιουνίου.

Ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους Χαράλαμπο Πετρίδη και Ανδρέα Κωνσταντίνου για τη στήριξη της υποψηφιότητάς του, σημειώνοντας ότι πρόκειται για δύο ανθρώπους που έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα στην τοπική κοινωνία της Αγλαντζιάς.

Ο κ. Προκοπίου ανέφερε ότι με την εμπειρία του στην τοπική αυτοδιοίκηση θεωρεί πως μπορεί να βοηθήσει πρακτικά και ουσιαστικά στη βελτίωση της Αγλαντζιάς και στην αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινότητας των δημοτών.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα καθαριότητας, πρασίνου και κυκλοφοριακού, σημειώνοντας ότι πρέπει να εξεταστεί τι μπορεί να γίνει, σε συνεργασία και με άλλους φορείς του κράτους, ώστε η κατάσταση να βελτιωθεί.

Ειδική αναφορά έκανε στο κυκλοφοριακό πρόβλημα που συνδέεται και με την παρουσία του Πανεπιστημίου Κύπρου στην περιοχή, λέγοντας ότι «γνωρίζουμε όλοι την κυκλοφοριακή κρίση» και ότι πρέπει να αναζητηθούν τρόποι βελτίωσης της κατάστασης.

«Είμαι έτοιμος, μέσα από την εμπειρία μου στην τοπική αυτοδιοίκηση και τη διαχρονική μου παρουσία εδώ και αρκετά χρόνια, αφού έχω δουλέψει και ξέρω τις διαδικασίες, να βοηθήσω, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση», είπε.

Ο Έπαρχος Λευκωσίας και Έφορος Εκλογής, Ανδρέας Χατζηπάκκος, ευχαρίστησε τον κ. Προκοπίου για την υποβολή της υποψηφιότητάς του, σημειώνοντας ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι «το κύτταρο της δημοκρατίας».

Όπως ανέφερε πρόκειται για τον θεσμό στον οποίο οι πολίτες απευθύνονται πρώτα για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητάς τους, προσθέτοντας ότι η θέση του Αντιδημάρχου είναι τεράστιας σημασίας.

Ο Έπαρχος Λευκωσίας κάλεσε όλους τους δημότες Αγλαντζιάς να προσέλθουν στις κάλπες στις 28 Ιουνίου για να ψηφίσουν.

Από την πλευρά του, ο κ. Προκοπίου ανέφερε ότι η συμμετοχή των δημοτών είναι πολύ σημαντική, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «κρίσιμη εκλογή για την τοπική αυτοδιοίκηση».

Ο κ. Πετρίδης ευχήθηκε καλή επιτυχία στον κ. Προκοπίου, λέγοντας ότι είναι «άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης» και ότι μπορεί να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις.

Ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι «είναι ψηλά ο πήχης της Αγλαντζιάς», προσθέτοντας ότι έχει επιλεγεί ο κατάλληλος άνθρωπος για να τον κρατήσει εκεί που βρίσκεται.

Η θέση Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς κενώθηκε μετά την εκλογή του κ. Κωνσταντίνου ως Βουλευτή.

Πηγή: ΚΥΠΕ