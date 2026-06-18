Την υποψηφιότητά της για την κενωθείσα θέση Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς υπέβαλε την Πέμπτη το πρωί ως ανεξάρτητη υποψήφιαη Άντρη Χατζηανδρέου, η οποία υποστηρίζεται από το ΑΚΕΛ και την ΕΔΕΚ.

Η κ. Χατζηανδρέου προσήλθε πρώτη στο Γραφείο του Εφόρου Εκλογής, στην Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, για την υποβολή της υποψηφιότητάς της.

Σε δηλώσεις της μετά την υποβολή της υποψηφιότητας, ανέφερε ότι διεκδικεί την Αντιδημαρχία Αγλαντζιάς «με πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση», σημειώνοντας ότι η Αγλαντζιά είναι ο χώρος στον οποίο μεγάλωσε και ο τόπος που, όπως είπε, της πρόσφερε πολλά.

«Γι’ αυτό κι εγώ, με τη σειρά μου, θέλω να προσφέρω πίσω στον τόπο μου», είπε.

Η κ. Χατζηανδρέου ανέφερε ότι δύο χρόνια μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, η Αγλαντζιά «ψάχνει πιο έντονα τη φωνή της» και θέλει να δυναμώσει τη θέση της.

Πρόσθεσε ότι ο ρόλος του Αντιδημάρχου είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς, όπως είπε, αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του δημότη και του ενιαίου δήμου.

«Με σωστή επιχειρηματολογία, με διεκδικητικότητα και επιμονή, πάμε για να πάρουμε την Αγλαντζιά εκεί που της αξίζει», σημείωσε.

Ευχαρίστησε επίσης το ΑΚΕΛ και την ΕΔΕΚ για τη στήριξη της υποψηφιότητάς της και κάλεσε και άλλα οργανωμένα σύνολα και κομματικές ομάδες να τη στηρίξουν.

Από την πλευρά του, ο Έπαρχος Λευκωσίας και Έφορος Εκλογής, Ανδρέας Χατζηπάκκος, ανέφερε ότι η Επαρχιακή Διοίκηση θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την τοπική αυτοδιοίκηση και τις τοπικές αρχές, σημειώνοντας ότι ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί βασικό τρόπο προόδου.

Κάλεσε, παράλληλα, όλους τους δημότες Αγλαντζιάς να προσέλθουν στις κάλπες στις 28 Ιουνίου για να ψηφίσουν.

Η θέση Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς κενώθηκε μετά την εκλογή του Ανδρέα Κωνσταντίνου ως Βουλευτή.

Πηγή: ΚΥΠΕ