Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση προκαλούν τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά πυροβολισμών εναντίον σκύλων στο Πέρα Χωριό Νήσου, με το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών να καταγγέλλει μια επικίνδυνη κατάσταση που, όπως τονίζει, θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο τα ζώα αλλά και την ανθρώπινη ζωή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 22 Απριλίου 2026 πυροβολήθηκε σκύλος με το όνομα Μαΐλη, ενώ είχε προηγηθεί, στις 10 Απριλίου, παρόμοιο περιστατικό με θύμα τον σκύλο Rocky στην ίδια περιοχή. Ο Rocky μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο, όπου νοσηλεύεται και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση σφαιριδίου.

Καταγγελίες για καθυστερήσεις και αδράνεια

Όπως αναφέρεται, για την υπόθεση του Rocky είχε υποβληθεί καταγγελία σε τοπικό αστυνομικό σταθμό. Ωστόσο, το Κίνημα εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για καθυστερήσεις στη διαχείριση της υπόθεσης και στη διαβίβασή της στην Αστυνομία Ζώων Λευκωσίας, υποστηρίζοντας ότι η αδράνεια αυτή ενδέχεται να επέτρεψε τη συνέχιση των επιθέσεων.

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι και οι αναφορές ότι οι κηδεμόνες των ζώων επιχείρησαν επανειλημμένα να επικοινωνήσουν με την αρμόδια υπηρεσία χωρίς ανταπόκριση. Πολίτες καταγγέλλουν ότι δεν εντοπίζεται λειτουργός, ενώ το κινητό τηλέφωνο που δόθηκε για εξυπηρέτηση παραμένει εκτός λειτουργίας.

«Είναι απαράδεκτο οι πολίτες να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με την Αστυνομία Ζώων», σημειώνεται, με τις καταγγελίες να πληθαίνουν και την εικόνα της υπηρεσίας να χαρακτηρίζεται ως «πλήρως απούσα».

Εξετάζεται σύνδεση περιστατικών

Παράλληλα, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για τουλάχιστον ακόμη δύο περιπτώσεις σκύλων που φέρουν τραύματα από πυροβολισμούς στην ίδια περιοχή.

Το Κίνημα καλεί τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στον εντοπισμό και την προσαγωγή των υπευθύνων ενώπιον της Δικαιοσύνης, καθώς και στην κατάσχεση όπλων από πιθανούς υπόπτους, εφόσον δεν έχει ήδη γίνει.

Ζήτημα δημόσιας ασφάλειας

Η οργάνωση υπογραμμίζει ότι η ανεξέλεγκτη χρήση όπλων δεν αποτελεί μόνο ζήτημα κακοποίησης ζώων αλλά και σοβαρή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

«Φτάνει πια η ατιμωρησία. Η κοινωνία δεν θα ανεχτεί άλλη αδράνεια», καταλήγει η ανακοίνωση, ζητώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

