Συνελήφθη ο άνδρας που φέρεται πυροβόλησε την σκυλίτσα Μάιλη, σύμφωνα με το Κόμμα για τα Ζώα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, ο δράστης εντοπίστηκε κι αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Από την πρώτη στιγμή, το Κόμμα επικοινώνησε με τον κηδεμόνα του ζώου και, αφού συνέλεξε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προχώρησε σε άμεση επαφή με τον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου Νήσου, όπου έχει καταγγελθεί η υπόθεση. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η Αστυνομία χειρίζεται την υπόθεση με τη δέουσα σοβαρότητα, καθώς προκύπτουν σοβαρά ποινικά αδικήματα.

Πληροφορούμαστε ότι έχουν ήδη κατασχεθεί τέσσερα πυροβόλα όπλα από τον φερόμενο δράστη, του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης. Ο κηδεμόνας έχει καταθέσει πλήρη μαρτυρία, ενώ σημαντικές είναι και οι καταθέσεις γειτόνων που αναμένεται να ρίξουν φως στα πραγματικά γεγονότα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο σκύλος διέφυγε από τον χώρο της οικίας του και ακολούθησαν πυροβολισμοί. Οι ισχυρισμοί του δράστη περί επίθεσης σε κοτέτσι δεν έχουν τεκμηριωθεί, ενώ η διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Μαϊλο εξετάστηκε από κτηνίατρο και ευτυχώς η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Η σχετική κτηνιατρική έκθεση θα κατατεθεί ως αποδεικτικό στοιχείο στην Αστυνομία.

Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου παρακολουθεί στενά την υπόθεση και θα συνεχίσει να ασκεί πίεση για την πλήρη διαλεύκανσή της και την απόδοση ευθυνών. Τέτοιες πράξεις βίας δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές σε μια ευνομούμενη κοινωνία.

Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα και αποφασιστικά, διασφαλίζοντας ότι η δικαιοσύνη θα αποδοθεί χωρίς εκπτώσεις.

Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το πρόσφατο περιστατικό πυροβολισμού του σκύλου Μαϊλο, ένα γεγονός που προκαλεί αγανάκτηση και έντονο προβληματισμό στην κοινωνία και θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή, υπερασπιζόμενο τα δικαιώματα κάθε ζώου και απαιτώντας μια κοινωνία με σεβασμό, ευθύνη και ανθρωπιά.