Την έντονη καταδίκη του για ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό κακοποίησης ζώου εκφράζει το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, το οποίο καταγγέλλει τον πυροβολισμό σκύλου που σημειώθηκε την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 στην περιοχή Πέρα Χωριό Νήσου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το σκυλάκι, με το όνομα Μαΐλη, εντοπίστηκε τραυματισμένο, προκαλώντας έντονη ανησυχία και αγανάκτηση για ακόμη ένα περιστατικό ακραίας βίας απέναντι σε ανυπεράσπιστο ζώο.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καταγγέλλει ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό κακοποίησης ζώου που σημειώθηκε την Τέταρτη 22/04/2026 στην περιοχή Πέρα Χωριό Νήσου.

Συγκεκριμένα, ένα σκυλάκι -η Μαΐλη- εντοπίστηκε τραυματισμένο από πυροβολισμό, σε ένα ακόμη περιστατικό ακραίας βίας απέναντι σε ένα ανυπεράσπιστο ζώο. Το ζώο έχει μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο, όπου και λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Για το περιστατικό έχει ήδη γίνει καταγγελία και η υπόθεση διερευνάται από τον τοπικό αστυνομικό σταθμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπάρχει ύποπτο άτομο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την άμεση και εις βάθος διερεύνηση της υπόθεσης.

Η συντονίστρια της ομάδας δράσης για τα ζώα κ. Ανθή Μουζούρη τονίζει ότι τέτοιες αποτρόπαιες πράξεις δεν μπορούν και δεν πρέπει να μένουν ατιμώρητες. Η κακοποίηση ζώων αποτελεί σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα και ένδειξη επικίνδυνης συμπεριφοράς που δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή σε μια ευνομούμενη κοινωνία.

