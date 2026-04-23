Οι κτηνοτρόφοι μετά από́ μια ώρα αποκλεισμού τμήματος του κυκλικού κόμβου Ριζοελιάς άνοιξαν στη 13:45 τη μια λωρίδα κυκλοφορίας και ετοιμάζονται για συζήτηση με το Υπουργείο Γεωργίας.

Τριμελής Επιτροπή μεταβαίνει αυτή την ώρα στη Λευκωσία όπου θα έχει συνάντηση με την Υπουργό Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου στο Υπουργείο.

Το λιμάνι Λάρνακας παραμένει αποκλεισμένο, καθώς επίσης κλειστή παραμένει η μια λωρίδα κυκλοφορίας στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς.

Οι κτηνοτρόφοι θα παραμείνουν στο σημείο όπου θα αναμένουν τα αποτελέσματα της συνάντησης με την Υπουργό Γεωργίας.

