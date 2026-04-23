Κλίμα έντασης επικράτησε στην εκδήλωση διαμαρτυρίας στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, από κτηνοτρόφους που αντιδρούν στις θανατώσεις ζώων, εξαιτίας του αφθώδους πυρετού.

Οι κτηνοτρόφοι έκλεισαν τη μια λωρίδα στο πάνω μέρος του κυκλικού κόμβου.

Τα «αίματα άναψαν» όταν στο σημείο έσπευσε ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστας Φυτιρής. «Είμαι εδώ για την ασφάλεια τη δική σας και των οδηγών. Υπάρχουν αρμόδιες αρχές και η Κυβέρνηση θα δει τα θέματα», είπε ο κ. Φυτιρής.

Οι κτηνοτρόφοι αντέδρασαν έντονα. Ένας εξ αυτών, απευθύνθηκε στον Υπουργό Δικαιοσύνης κρατώντας το μικρό παιδί του και του είπε «αδυνατώ να το μεγαλώσω, στο παραδίδω να το μεγαλώσεις εσύ». Πρόσθεσε ότι «Τα ζώα μας πεινούν και πεινούν και τα μωρά μας, μας σκοτώνετε, ταΐστε το μωρό».

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο.

Οι κτηνοτρόφοι έδιναν στον κόσμο ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο «Ζητάμε συγγνώμη αυτό μας αφορά όλους». Στο φυλλάδιο ανέφεραν μεταξύ άλλων ότι «η κτηνοτροφία καταρρέει» και μαζί της επηρεάζονται Καταναλωτές με λιγότερη τροφή, ακριβότερα προϊόντα, Οικογένειες κτηνοτρόφων με απώλεια εισοδήματος και ζωής, κρεοπωλεία & επαγγελματίες τροφίμων με κλείσιμο επιχειρήσεων, Εστιατόρια & ταβέρνες με αυξήσεις τιμών, έλλειψη προϊόντων, Εργαζόμενοι με ανεργία σε όλη την αλυσίδα, Μεταφορές & προμηθευτές με οικονομική ζημιά, Οικονομία με πλήγμα στην τοπική παραγωγή, Περιβάλλον όπου δημιουργείται κίνδυνος μόλυνσης από πρόχειρη διαχείριση, Νερό & δημόσια υγεία με πιθανές συνέπειες για όλους».

Σημειώνουν ότι αυτό που ζητούν είναι υπεύθυνες λύσεις, Προστασία της παραγωγής, Σεβασμό στο περιβάλλον και την υγεία.

