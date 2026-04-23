Την έντονη αγανάκτηση και αντίδραση των κτηνοτρόφων για τις θανατώσεις ζώων λόγω του αφθώδους πυρετού εξέφρασε η εκπρόσωπός τους, στο πλαίσιο της μαζικής κινητοποίησης που πραγματοποιείται από τις 11:00 το πρωί στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς.

Όπως ανέφερε, βασικό αίτημα των διαμαρτυρομένων είναι η άμεση παύση των καθολικών θανατώσεων σε φάρμες όπου εντοπίζονται περιορισμένα κρούσματα, τονίζοντας ότι τα υφιστάμενα μέτρα οδηγούν σε οικονομική ασφυξία τον κλάδο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κινητοποίηση δεν αποσκοπεί στην ταλαιπωρία των πολιτών, αλλά στην ανάδειξη ενός σοβαρού προβλήματος που απειλεί την επιβίωση των κτηνοτρόφων.

Δείτε επίσης: Με εικόνα Αγίου Γεωργίου στη Ριζοελιά οι κτηνοτρόφοι-Σε εξέλιξη διαμαρτυρία

«Δεν μπορούν οι κτηνοτρόφοι μας να αντέξουν αυτή την πίεση, οι κτηνοτρόφοι μας πεινούν. Αν δεν βγει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να σταματήσει τις θανατώσεις των ζώων μετά τις δύο τι μεσημέρι θα υπάρξει νέα εξέλιξη».

Μεταξύ άλλων είπε ότι «δεν φεύγουμε αν δεν σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων».