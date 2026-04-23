Σε εξέλιξη βρίσκεται μαζική κινητοποίηση ομάδας κτηνοτρόφων, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις θανατώσεις ζώων λόγω του αφθώδους πυρετού.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με προσυγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία, καθώς στις 10:00 το πρωί κτηνοτρόφοι Λεμεσού και Πάφου συναντήθηκαν στο Monte Caputo στη Λεμεσό, ενώ αντίστοιχη συγκέντρωση για τις υπόλοιπες επαρχίες πραγματοποιήθηκε στο κέντρο Κοσμύρια στις 10:45.

Οι κτηνοτρόφοι θα καταλήξουν στο κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων Στέλλα Πέτρου, βασικό αίτημα της κινητοποίησης είναι η παύση των καθολικών θανατώσεων σε φάρμες όπου εντοπίζονται περιορισμένα κρούσματα αφθώδους πυρετού.

Στο σημείο βρίσκονται κτηνοτρόφοι από διάφορες επαρχίες, ενώ έχει τεθεί σε εφαρμογή μερική ρύθμιση της κυκλοφορίας.