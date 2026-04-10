Σε επίσημη τοποθέτηση προχώρησε η εταιρεία ιδιωτικών ερευνών Black Cube, με αφορμή δημοσίευμα του SigmaLive σχετικά με την υπόθεση «Videogate» και τη φερόμενη εμπλοκή της στην κατασκευή βίντεο που δημοσίευσε ο λογαριασμός «Emily Thompson» στις 8 Ιανουαρίου στην πλατφόρμα X.

Η εταιρεία σε γραπτή απάντηση που απέστειλε στην ιστοσελίδα μας, αναφέρει ότι δραστηριοποιείται ως ιδιωτικός οργανισμός πληροφοριών, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες αποκλειστικά σε πελάτες που εμπλέκονται σε επιχειρηματικές δραστηριότητες διεθνώς, με έμφαση σε υποθέσεις δικαστικών διαφορών, διαιτησιών και οικονομικού εγκλήματος. Τονίζει επίσης ότι σε κάθε χώρα όπου δρα, εξασφαλίζει νομικές συμβουλές ώστε οι ενέργειές της να είναι απολύτως νόμιμες.

Αναφερόμενη ειδικά στην Κύπρο, η Black Cube δηλώνει ότι «είναι περήφανη που συνέβαλε στην αποκάλυψη φαινομένων διαφθοράς» που όπως υποστηρίζει, «σχετίζονται με την εταιρεία Cyfield», επισημαίνοντας ότι τέτοιες πρακτικές πλήττουν την οικονομία και υπονομεύουν τη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Παράλληλα, σημειώνει ότι έχει ήδη συνεργαστεί με τις αρμόδιες κυπριακές αρχές και εκφράζει την πεποίθηση ότι οι έρευνες θα οδηγήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στην απόδοση ευθυνών όπου αυτές αναλογούν.

Καταληκτικά, η εταιρεία υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται διεθνώς στην αποκάλυψη υποθέσεων απάτης, διαφθοράς και παράνομης διακίνησης περιουσιακών στοιχείων, που όπως αναφέρει, πράττει με επιτυχία τα τελευταία 15 χρόνια.

