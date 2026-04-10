Η κατασκευή του βίντεο που αναρτήθηκε στις 8 Ιανουαρίου στην πλατφόρμα X, μέσω του λογαριασμού «Emily Thompson», αποδίδεται σε εταιρεία πληροφοριών, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτης.

Όπως αναφέρεται, πίσω από το υλικό βρίσκεται η Black Cube, η οποία φέρεται να πραγματοποίησε μυστικές καταγραφές προσώπων από τον πολιτικό και επιχειρηματικό χώρο. Η εταιρεία έχει συμφωνήσει να παραδώσει στις αρμόδιες αρχές περίπου 30 ώρες καταγεγραμμένου υλικού, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση.

Η Black Cube ειδικεύεται σε επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ακολούθησε παρόμοια μεθοδολογία και στη συγκεκριμένη περίπτωση, καταγράφοντας συνομιλίες μεταξύ φερόμενων επενδυτών και των προσώπων που εμφανίζονται στο βίντεο.

Παρότι η εταιρεία συμφώνησε να παραδώσει το υλικό, δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του πελάτη για λογαριασμό του οποίου εργάστηκε. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν ενεργούσε για κάποιο κράτος, αλλά για ιδιωτική εταιρεία.

Πηγή που εμπλέκεται στις έρευνες ανέφερε στην εφημερίδα ότι στόχος της επιχείρησης ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το επίμαχο βίντεο περιλάμβανε ισχυρισμούς περί μηχανισμών διαφθοράς στο Προεδρικό και παράνομης χρηματοδότησης, με την κυβέρνηση να κάνει λόγο εξαρχής για υβριδικό πόλεμο.

Πηγή: Ραδιόφωνο ΡΙΚ