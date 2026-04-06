O ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής, Ανδρέας Πασχαλίδης, κατέθεσε αίτημα για παράταση του χρόνου διορισμού του για ακόμα δύο μήνες, όσον αφορά τις έρευνες στην υπόθεση του βίντεο που είχε κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, στο οποίο ο πρώην Υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης, ο τέως Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Χαραλάμπους και ο επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοχός, φαίνονται να συνομιλούν με υποτιθέμενους επενδυτές.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

H γραπτή δήλωση του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή

Πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, στην παρουσία του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Υπεύθυνης Εισαγγελέως του Ποινικού Τομέα της Νομικής Υπηρεσίας, του Αρχηγού Αστυνομίας, του Ανεξάρτητου Ποινικού Ανακριτή και του Υπεύθυνου Ανακριτή της Αστυνομίας, σε σχέση με την πορεία των ερευνών για το βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ» στο λογαριασμό υπό στοιχεία “Emily Thompson” στις 08.01.2026.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, εξασφαλίστηκε με συντονισμένες ενέργειες ολόκληρο το πολύωρο βίντεο με όλες τις συνομιλίες, αποσπάσματα των οποίων είχαν δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, το περιεχόμενο του οποίου αξιολογείται.

Παράλληλα, οι ανακριτές προέβηκαν στη λήψη μεγάλου αριθμού καταθέσεων και ενεργειών για εξασφάλιση μαρτυρίας από την Κύπρο και χώρες του εξωτερικού.

Με βάση τα πιο πάνω προέκυψε η ανάγκη για συνέχιση των ανακρίσεων. Ως εκ τούτου, ο Ανεξάρτητος Ποινικός Ανακριτής, υπέβαλε αίτημα για παράταση του χρόνου διορισμού του για ακόμα δύο μήνες, αίτημα το οποίο έγινε αποδεκτό από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.