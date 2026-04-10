Στο επίκεντρο βρίσκεται η εταιρεία πληροφοριών "Black Cube", μετά την αποκάλυψη ότι βρίσκεται πίσω από την κατασκευή του Videogate που δημοσίευσε ο λογαριασμός «Emily Thompson» στις 8 Ιανουαρίου στην πλατφόρμα X, με στόχο τον Προεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδη.

Πρόκειται για μια ισραηλινή εταιρεία που ιδρύθηκε από πρώην στελέχη των μυστικών υπηρεσιών και δραστηριοποιείται διεθνώς στον τομέα της συλλογής πληροφοριών και της διερεύνησης υποθέσεων διαφθοράς.

Σύμφωνα με το Politico, η εταιρεία είναι γνωστή για τη χρήση αμφιλεγόμενων μεθόδων, όπως η προσέγγιση στόχων με ψευδείς ταυτότητες και η μυστική καταγραφή συνομιλιών, πρακτικές που συχνά την φέρνουν στο όριο της νομιμότητας. Αν και παρουσιάζεται ως πάροχος υπηρεσιών για επιχειρηματικούς και νομικούς σκοπούς, η δράση της έχει κατά καιρούς συνδεθεί με πολιτικές υποθέσεις υψηλού ενδιαφέροντος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Σλοβενία, όπου εν μέσω προεκλογικής περιόδου ήρθαν στο φως διαρροές με ηχογραφημένες συνομιλίες και βίντεο που φέρονταν να εμπλέκουν πολιτικά πρόσωπα σε υποθέσεις διαφθοράς τον Μάρτιο του 2026. Οι αποκαλύψεις αυτές επηρέασαν το πολιτικό κλίμα, εντείνοντας την αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, άτομα που συνδέονται με την Black Cube φέρονται να δραστηριοποιήθηκαν στη χώρα τον Δεκέμβριο του 2025, προσεγγίζοντας πρόσωπα με πολιτική επιρροή υπό την κάλυψη επενδυτών. Μέσα από αυτές τις επαφές καταγράφηκαν συνομιλίες, οι οποίες στη συνέχεια διοχετεύτηκαν στη δημόσια σφαίρα ως αποκαλύψεις.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με πολιτικούς αξιωματούχους να κάνουν λόγο για πιθανή ξένη παρέμβαση στις εκλογές και να ζητούν διερεύνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, αναδεικνύεται ένα ευρύτερο ζήτημα: ο αυξανόμενος ρόλος ιδιωτικών εταιρειών πληροφοριών στις πολιτικές εξελίξεις και οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών.

Σε μια εποχή όπου η πληροφορία αποτελεί ισχυρό εργαλείο επιρροής, η περίπτωση της Σλοβενίας λειτουργεί ως προειδοποιητικό παράδειγμα για το πώς τεχνικές κατασκοπείας και επικοινωνιακής διαχείρισης μπορούν να επηρεάσουν το εκλογικό σώμα και να θολώσουν τα όρια μεταξύ αποκάλυψης και χειραγώγησης.

Αποκλεισμός από τις πλατφόρμες της Meta

Σημειώνεται πως, το 2021 η Meta αποφάσισε να αποκλείσει από τις πλατφόρμες της μια σειρά ιδιωτικών εταιρειών παρακολούθησης, αναμεσά τους και η Black Cube.

Σύμφωνα με τo OCCRP, η Meta χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες εταιρείες ως «κυβερνο-μισθοφόρους» που δραστηριοποιούνται σε ένα εκτεταμένο δίκτυο παροχής υπηρεσιών κατασκοπείας επί πληρωμή. Μέσω ψεύτικων λογαριασμών και κατασκευασμένων ταυτοτήτων, προσεγγίζουν στόχους στο διαδίκτυο, επιδιώκοντας να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα και ευαίσθητες πληροφορίες, οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να αξιοποιηθούν για περαιτέρω επιθέσεις, όπως phishing.

Η Black Cube, ειδικότερα, φέρεται να χρησιμοποιούσε προφίλ που παρίσταναν φοιτητές, ερευνητές ή εργαζομένους σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, προκειμένου να οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τα υποψήφια θύματα. Μέσα από αυτές τις επαφές, συγκέντρωνε στοιχεία επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες που μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο ευρύτερων επιχειρήσεων συλλογής δεδομένων.

Η δραστηριότητα των εταιρειών αυτών δεν περιορίζεται σε μία χώρα ή έναν τομέα. Αντίθετα, εκτείνεται διεθνώς, με στόχους που περιλαμβάνουν δημοσιογράφους, ακτιβιστές, πολιτικούς αντιπάλους και επαγγελματίες από διάφορους κλάδους, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατική λειτουργία.

Ως απάντηση, η Meta προχώρησε στη διαγραφή εκατοντάδων λογαριασμών που συνδέονται με τις εν λόγω εταιρείες, ενώ παράλληλα ενημέρωσε χρήστες που ενδέχεται να είχαν στοχοποιηθεί και απέστειλε νομικές ειδοποιήσεις για τον τερματισμό των δραστηριοτήτων τους στις πλατφόρμες της.