Την τεχνική ανάλυση των κινητών συσκευών που χρησιμοποίησε από το 2019 έως το 2026 επικαλείται ο Δημήτρης Παπαδάκης, στο πλαίσιο της υπόθεσης που προέκυψε μετά τη δημοσιοποίηση, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, των ισχυρισμών Δρουσιώτη και στιγμιότυπων συνομιλιών που τον αφορούν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, η ανεξάρτητη δικανική εξέταση διενεργήθηκε από τον πραγματογνώμονα Αλέξη Μαύρο, με αντικείμενο τον εντοπισμό και την τεχνική αξιολόγηση συγκεκριμένων επικοινωνιών που είχαν προσκομιστεί υπό μορφή screenshots. Όπως σημειώνεται, οι όροι εντολής είχαν δοθεί γραπτώς από τον δικηγόρο του εντολέα, ενώ η έκθεση περιορίζεται αυστηρά στην τεχνική ανάλυση των δεδομένων.

Ο ίδιος ο Παπαδάκης, σε δημοσιογραφική διάσκεψη, απέρριψε ως ψευδείς τους ισχυρισμούς που δημοσιοποιήθηκαν εις βάρος του και υποστήριξε ότι ουδέποτε είχε οποιαδήποτε επικοινωνία με πρώην δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στον οποίο έγινε αναφορά. Παράλληλα, ανέφερε ότι κινήθηκε άμεσα τόσο σε νομικό όσο και σε ποινικό επίπεδο, ενώ προχώρησε και σε ανεξάρτητο δικανικό έλεγχο των συσκευών του.

Όπως ανέφερε, στις 30 Μαρτίου έγινε η πρώτη ανάρτηση που τον αφορούσε, ενώ στις 31 Μαρτίου διόρισε εμπειρογνώμονα για να ελεγχθούν οι συσκευές του. Στις 3 Απριλίου, όπως είπε, μετέβη στο ΤΑΕ για κατάθεση σε σχέση με την καταγγελία που υπέβαλε, ενώ το πόρισμα του πραγματογνώμονα παραδόθηκε αργότερα στην Αστυνομία.

Κατά τον Παπαδάκη, το πόρισμα καταλήγει ότι δεν έχει εντοπιστεί οποιοδήποτε εύρημα που να υποδεικνύει ότι έλαβαν χώρα οι φερόμενες ανταλλαγές μηνυμάτων που είχαν δημοσιοποιηθεί. Υποστήριξε ακόμη ότι η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί σε όλη της την έκταση, ώστε να διαπιστωθεί ποιος κατασκεύασε τα επίμαχα μηνύματα και πώς αυτά έφτασαν στα χέρια όσων τα δημοσιοποίησαν.

Στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, ο Παπαδάκης ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι τελικά υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με το Άλμα. Όπως ανέφερε, από την πρώτη στιγμή είχε ενημερώσει το Κίνημα για τις ενέργειές του, ωστόσο το Άλμα επέλεξε, όπως είπε, να αποστασιοποιηθεί και τελικά να ανακαλέσει τη συμπερίληψή του στο ψηφοδέλτιο, πριν ακόμη αναμείνει το πόρισμα του δικανικού πραγματογνώμονα.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την εξέλιξη ως αποτέλεσμα έλλειψης εμπιστοσύνης και στήριξης προς το πρόσωπό του, κάνοντας λόγο για «πολιτικό διαζύγιο».

Υπόθεση: Δικανική εξέταση κινητής συσκευής κ. Δημήτρη Παπαδάκη

Πραγματογνώμονας: Αλέξης Μαύρος ( ISS LTD)

MSc Digital Investigations & Forensic Computing / Ημερομηνία Έκθεσης: 06/04/2026

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Είμαι Πιστοποιημένος Δικανικός Εξεταστής Ψηφιακών Δεδομένων (CFCE) από τον οργανισμό IACIS και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (MSc) στη Δικανική Πληροφορική.

Διενεργώ ανεξάρτητες δικανικές εξετάσεις ψηφιακών τεκμηρίων σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, με στόχο την αντικειμενική τεχνική αξιολόγηση δεδομένων για χρήση σε δικαστικές διαδικασίες.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΤΟΛΗΣ

Η παρούσα έκθεση συντάσσεται κατόπιν εντολής του κ. Δημήτρη Παπαδάκη, πρώην μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του κ. Θεοφάνη Ανδρέου εκ Λευκωσίας για την δικηγορική εταιρεία Θεοφάνης Ανδρέου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.

Η εντολή αφορούσε τη διενέργεια ανεξάρτητης δικανικής εξέτασης σε κάθε σχετική κινητή συσκευή, με σκοπό τον εντοπισμό και την τεχνική αξιολόγηση συγκεκριμένων επικοινωνιών που προσκομίστηκαν υπό μορφή στιγμιότυπων (screenshots). Οι όροι εντολής δόθηκαν αναλυτικά και γραπτώς από τον δικηγόρο του εντολέα, κείμενο το οποίο μπορεί να παρουσιαστεί αναλόγως των διαδικασιών που θα ακολουθήσουν.

Η παρούσα έκθεση περιορίζεται αυστηρά στην τεχνική ανάλυση των δεδομένων. 2

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

Συσκευή #1 – Apple

Κατασκευαστής: Apple Μοντέλο: iPhone 11 Pro Max (A2161) Internal Model: iPhone12,5

IMEI: 353925103281441 IMEI2: 353925103396934

ICCID: 8208790623256622 Έκδοση λειτουργικού συστήματος: iOS 26.3.1

Συσκευή #2 – Android

Κατασκευαστής: HUAWEI Μοντέλο: RNE-L21 Λειτουργικό σύστημα: Android OS 8.0.0

IMEI 1: 869354038554482 IMEI 2: 869354038564499

Android ID: 193fb911855891b6

Συσκευή #3 – Android

Κατασκευαστής: Samsung Μοντέλο: SM-G900F Λειτουργικό σύστημα: Android OS 5.0

IMEI: 356765060636121

Android ID: 7cd8c214292a3b82 3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Συσκευή #1 (iPhone)

Η απόκτηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού Cellebrite UFED 4PC

Ημερομηνία & ώρα έναρξης: 01/04/2026 – 19:14:30 Ημερομηνία & ώρα ολοκλήρωσης: 01/04/2026 – 19:47:12

Τύπος εξαγωγής: Advanced Logical / File System

Συσκευή #2 (Android – HUAWEI)

Η απόκτηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού Oxygen Forensic Detective

Ημερομηνία & ώρα έναρξης: 06/04/2026 – 16:06:52 Ημερομηνία & ώρα ολοκλήρωσης: 06/04/2026 – 16:15:54

Τύπος εξαγωγής: Android Agent extraction

Συσκευή #3 (Android – Samsung)

Η απόκτηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού Oxygen Forensic Detective

Ημερομηνία & ώρα έναρξης: 02/04/2026 – 20:01:18 Ημερομηνία & ώρα ολοκλήρωσης: 02/04/2026 – 20:05:01

Τύπος εξαγωγής: Android Agent extraction 4

Τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα αρχεία καταγραφής της διαδικασίας και επιβεβαιώνουν την ταυτοποίηση της συσκευής και την ακεραιότητα της απόκτησης.

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Ζητήθηκε η διενέργεια δικανικής εξέτασης για τον εντοπισμό και την ανάλυση επικοινωνιών, την αξιολόγηση μεταδεδομένων και χρονικών σφραγίδων, καθώς και τη διερεύνηση της ύπαρξης ή μη των επίμαχων επικοινωνιών, μέσω ανάλυσης ενεργών και διαγραμμένων αρχείων, βάσεων δεδομένων εφαρμογών, μη κατανεμημένου χώρου και δεδομένων cloud, σε συνδυασμό με στοχευμένες αναζητήσεις και δημιουργία δικανικού χρονολογίου δραστηριότητας.

Επιπρόσθετα, ζητήθηκε η τεχνική αξιολόγηση των προσκομισθέντων στιγμιότυπων.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα εργαλεία: FTK ( Forensic Toolkit ) Cellebrite UFED 4PC, Magnet AXIOM, Oxygen Forensic Detective.

Η ανάλυση περιλάμβανε εξαγωγή και ανάλυση επικοινωνιών, ανάλυση βάσεων δεδομένων εφαρμογών, ανάλυση συστημικών artefacts και δημιουργία πλήρους timeline δραστηριότητας.

Επιπλέον διενεργήθηκαν keyword search (ονοματεπώνυμα, αριθμοί, περιεχόμενο), ανάλυση διαγραμμένων δεδομένων, indexing unallocated και free space και συσχέτιση πολλαπλών τεχνικών ευρημάτων. 5

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

Αναφορικά με όλα τα προσκομισθέντα στιγμιότυπα, διενεργήθηκε εκτενής και στοχευμένη ανάλυση σε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα των συσκευών, συμπεριλαμβανομένων ενεργών δεδομένων, βάσεων δεδομένων εφαρμογών (applications databases), διαγραμμένων δεδομένων, μη κατανεμημένου χώρου (unallocated space), καθώς και δεδομένων που σχετίζονται με cloud υπηρεσίες.

Η ανάλυση περιλάμβανε indexing και στοχευμένες αναζητήσεις (keyword searches) με βάση το περιεχόμενο των επίμαχων επικοινωνιών, καθώς και τα στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη.

Επιπλέον, δημιουργήθηκε και αναλύθηκε πλήρες δικανικό χρονολόγιο δραστηριότητας (forensic timeline) των συσκευών, με σκοπό τη διερεύνηση της ύπαρξης οποιασδήποτε σχετικής δραστηριότητας κατά τα χρονικά σημεία που αναφέρονται στα εξεταζόμενα στιγμιότυπα.

Από το σύνολο των ανωτέρω αναλύσεων δεν προέκυψε οποιοδήποτε σχετικό τεχνικό εύρημα ή ένδειξη που να υποστηρίζει την ύπαρξη των επίμαχων επικοινωνιών στις συγκεκριμένες συσκευές.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ SCREENSHOTS

Τα προσκομισθέντα στιγμιότυπα αποτελούν δευτερογενή απεικόνιση δεδομένων και όχι πρωτογενή ψηφιακά τεκμήρια. Δεν περιλαμβάνουν τα απαραίτητα τεχνικά μεταδεδομένα, τα οποία θα επέτρεπαν την αξιόπιστη επαλήθευση της προέλευσης, της ακεραιότητας και της χρονικής συσχέτισης τους. 6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ

Η παρούσα αξιολόγηση είναι ανεξάρτητη και βασίζεται αποκλειστικά στα τεχνικά ευρήματα της ανάλυσης, των προαναφερόμενων τριών τηλεφωνικών συσκευών.

Τα ευρήματα διασταυρώθηκαν μέσω της χρήσης πολλαπλών ανεξάρτητων εργαλείων ψηφιακής εγκληματολογίας (FTK ( Forensic Toolkit ), Cellebrite UFED, Magnet AXIOM και Oxygen Forensic Detective), καθώς και μέσω συσχέτισης δεδομένων που προέρχονται από διαφορετικές πηγές των συσκευών.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε εξέταση δεδομένων σχετιζόμενων με λογαριασμούς χρήστη και cloud υπηρεσίες, καθώς και ανάλυση εφαρμογών άμεσης επικοινωνίας, με σκοπό τη διερεύνηση ενδεχόμενης χρήσης άλλων συσκευών με τους ίδιους λογαριασμούς, χωρίς να εντοπιστούν σχετικά τεχνικά ευρήματα.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση βασίζεται στη σύγκλιση πολλαπλών ανεξάρτητων ψηφιακών τεκμηρίων (artefacts), συμπεριλαμβανομένων βάσεων δεδομένων εφαρμογών, system logs και χρονικών συσχετίσεων (timeline analysis), και όχι σε μεμονωμένο τεχνικό στοιχείο.

Δεν προέκυψε οποιοδήποτε σχετικό τεχνικό εύρημα το οποίο να υποστηρίζει ότι υπήρξε, δημιουργήθηκε, στάλθηκε ή λήφθηκε οποιοδήποτε γραπτό μήνυμα ή άλλης μορφής επικοινωνία μέσω των εξεταζόμενων συσκευών, σχετιζόμενη με τα πρόσωπα, τα ονόματα χρηστών ή/και τους αριθμούς τηλεφώνου που αναφέρονται στα προσκομισθέντα στιγμιότυπα.

Η ανωτέρω διαπίστωση προκύπτει από τη συνδυαστική ανάλυση ενεργών και διαγραμμένων δεδομένων, την εξέταση μη κατανεμημένου και ελεύθερου χώρου, την απουσία σχετικών ευρημάτων σε στοχευμένες αναζητήσεις, καθώς και την απουσία αντίστοιχης δραστηριότητας στα χρονικά δεδομένα των συσκευών. 7

Κατά συνέπεια, δεν προκύπτει οποιαδήποτε τεχνικά τεκμηριωμένη ένδειξη ή/και εύρημα, που να προσφέρει μαρτυρία ή/και εύλογη υπόνοια ότι οι επίμαχες επικοινωνίες έλαβαν χώρα μέσω των συγκεκριμένων συσκευών ή σχετίζονται με αυτές.

Αυτούσιες οι δηλώσεις Παπαδάκη σε δημοσιογραφική διάσκεψη:

Σε όλη μου την πορεία στη πολιτική, πορεύτηκα με καθαρές κουβέντες, προσπαθώντας να κάνουμε την κοινωνία μας καλύτερη και δικαιότερη. Την στιγμή που οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τους θεσμούς γιατί δεν υπάρχει ισονομία και ταυτόχρονα βομβαρδίζεται από δήθεν ειδήσεις και ισχυρισμούς, υπό τον μανδύα των «σπουδαίων» αποκαλύψεων, απευθύνομαι σήμερα στη κοινωνία, για να ξεκαθαρίσω την κατάσταση σε σχέση με όσα με αφορούν και μόνο.

Οι ισχυρισμοί Δρουσιώτη σε σχέση με το πρόσωπο μου, πέραν της ύποπτης χρονικής συγκυρίας στην οποία αναρτήθηκαν στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ψευδείς και εξυπηρετούν σκοπιμότητες και συμφέροντα. Δημοσιοποίησε, χωρίς καμία έρευνα ή διασταύρωση, πλαστές, δήθεν συνομιλίες του υποφαινόμενου με έναν πρώην δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τον οποίο δεν γνωρίζω και με τον οποίο δεν είχα επικοινωνήσει ποτέ στη ζωή μου. Ήταν ξεκάθαρο, από την πρώτη στιγμή, ότι δεν υπήρχε τίποτα επιλήψιμο εις βάρος μου. Θα μπορούσα να το αγνοήσω και να μην ασχοληθώ με αυτά τα μυθεύματα. Αλλά η προσωπική μου αξιοπρέπεια, δεν μου επέτρεπε να αφήσω να υπάρχουν σκιές πάνω από το όνομά μου. Γι’ αυτό, από την πρώτη στιγμή, βγήκα μπροστά και ζήτησα πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και των ισχυρισμών Δρουσιώτη.

Δεν επαναπαύτηκα όμως μόνο σε αυτό. Προέβηκα άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια, χωρίς δεύτερες σκέψεις και χωρίς υπεκφυγές.

Στις 30 Μαρτίου, ο Δρουσιώτης προέβη στην πρώτη ανάρτηση του, με δύο συγκεκριμένες αναφορές που αφορούσαν το πρόσωπό μου. Μόλις το πληροφορήθηκα, δήλωσα ξεκάθαρα και με βεβαιότητα ότι δεν γνωρίζω αυτό το πρόσωπο και ούτε είχα ποτέ μου φιλικές σχέσεις ή επικοινωνία μαζί του, καλώντας τον Δρουσιώτη να ανακαλέσει άμεσα.

Την επόμενη κιόλας μέρα, προχώρησα σε έκδοση γραπτής ανακοίνωσης, δηλώνοντας την ετοιμότητα μου να δώσω τις τηλεφωνικές μου συσκευές σε δικανικό εμπειρογνώμονα, που θα υποδείξει μάλιστα ο Δρουσιώτης, ώστε να ελεγχθούν, για να διαπιστωθεί ότι δεν είχα ποτέ επικοινωνία με τον αναφερόμενο πρώην Δικαστή. Ο κ. Δρουσιώτης τι έπραξε;

Την ίδια μέρα, έδωσα οδηγίες στους δικηγόρους μου όπως προχωρήσουν, σε νομικά μέτρα εναντίον του Δρουσιώτη, εάν δεν ανακαλέσει εντός 24 ωρών.

Ταυτόχρονα, προχώρησα σε γραπτή καταγγελία προς τον Αρχηγό της Αστυνομίας, εναντίον του Δρουσιώτη, για διάπραξη του αδικήματος της δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων, καλώντας την Αστυνομία να απαιτήσει την παράδοση άμεσα όλων των στοιχείων, ούτως ώστε να διαπιστωθεί η ισχυριζόμενη γνησιότητα και αυθεντικότητά τους.

Στις 31 Μαρτίου, με δική μου πρωτοβουλία, διόρισα εμπειρογνώμονα για την άμεση διενέργεια ανεξάρτητης δικανικής εξέτασης των κινητών συσκευών που χρησιμοποίησα από το 2019 μέχρι και το 2026, με σκοπό τον δικανικό έλεγχο, για τυχόν εντοπισμό των συγκεκριμένων επικοινωνιών, οι οποίες είχαν δημοσιοποιηθεί από τον Δρουσιώτη. Οι όροι εντολής που του είχα δώσει, διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα, την ελευθερία δράσης του καθώς και την ανεξαρτησία της έρευνας του, απαλλαγμένης από οποιαδήποτε παρέμβαση. Συγκεκριμένα, του έδωσα το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλα τα ηλεκτρονικά δεδομένα μου και παράλληλα του έδωσα ρητή εντολή να προβεί σε έκθεση, σε σχέση με τα αναφερόμενα ανταλλασσόμενα μηνύματα και την οποία να παραδώσει, με την ολοκλήρωσή της, στην Αστυνομία, μαζί με τις τηλεφωνικές μου συσκευές.

Στις 3 Απριλίου μετέβηκα στο ΤΑΕ για να δώσω κατάθεση σε σχέση με την καταγγελία μου και παράλληλα ενημέρωσα την Αστυνομία για τον διορισμό του πραγματογνώμονα. Η καταγγελία μου, εναντίον του Δρουσιώτη αφορούσε τα εξής:

1. Δημοσίευση ψευδών ειδήσεων σε σχέση με την δημοσίευση και ανάρτηση από μέρους του ανταλλασσόμενων δήθεν μηνυμάτων μεταξύ εμού και κάποιου Μιχάλη Χριστοδούλου

και

2. Καταρτισμό και κυκλοφορία πλαστών εγγράφων που αφορούν τα δήθεν ανταλλασσόμενα μηνύματα μεταξύ εμού και κάποιου Μιχάλη Χριστοδούλου.

Χθες το μεσημέρι παραδόθηκε στην Αστυνομία το πόρισμα του δικανικού πραγματογνώμονα, το οποίο καταλήγει ότι από την εξέταση των συσκευών μου, δεν προκύπτει οποιοδήποτε εύρημα που να αφήνει έστω την υπόνοια ότι πραγματοποιήθηκαν οι φερόμενες ανταλλαγές μηνυμάτων και επικοινωνία, την οποία δημοσίευσε ο Δρουσιώτης.

Το περιεχόμενο του πορίσματος είναι ξεκάθαρο, όπως ξεκάθαρο είναι ότι ο Δρουσιώτης, υπό τον μανδύα του ερευνητή, δημοσίευσε πλαστά και κατασκευασμένα μηνύματα.

Οι ισχυρισμοί Δρουσιώτη πρέπει να διερευνηθούν στην ολότητα τους, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διερευνηθεί ποιος έστησε την βιομηχανία κατασκευής πλαστών μηνυμάτων και πως έφτασαν στα χέρια του. Οι Αρχές, εύκολα μπορούν να λάβουν απαντήσεις.

Ζούμε σε μια εποχή, όπου σπιλώνονται συνειδήσεις και ηρωοποιούνται παραμυθάδες, ανάλογα με το τι εξυπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα στον τόπο μας. Αυτά τα συμφέροντα, που ευθύνονται για τα περισσότερα σκάνδαλα και την ατιμωρησία στον τόπο μας, από το Χρηματιστήριο μέχρι σήμερα, που ο κόσμος χάνει τα σπίτια του, χωρίς να μπορεί να βρει το δίκαιο του. Κάποιοι συνήθισαν να συμπεριφέρονται σαν ελέφαντες, που μπορούν να ποδοπατούν όλους τους υπόλοιπους σαν μυρμήγκια, στην προσπάθεια εξυπηρέτησης των συμφερόντων τους. Είναι βαθιά γελασμένοι. Η κοινωνία άρχισε να αντιδρά.

Γι’ αυτό θα συνεχίσω να αγωνίζομαι, ώστε να διερευνηθεί εις βάθος η υπόθεση αυτή και να αποκαλυφθούν όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή την κακοστημένη φάρσα.

Αναφορικά με το Άλμα. Δεν θα μακρηγορήσω, γιατί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Αποφάσισα να κατέλθω στις Βουλευτικές εκλογές, ως Συνεργαζόμενος υποψήφιος με το Άλμα, πιστεύοντας ότι μαζί, θα μπορούσαμε να φέρουμε ουσιαστικές αλλαγές, προς όφελος των πολιτών.

Από την πρώτη στιγμή δημοσίευσης των ψευδών ισχυρισμών Δρουσιώτη, ήμουν σε επικοινωνία με το Άλμα και τους είχα ενημερώσει για όλα τα διαβήματα, τα οποία επρόκειτο να λάβω. Παρόλα αυτά, το Άλμα επέλεξε να τηρήσει μία στάση αποστασιοποίησης από εμένα, η οποία ήταν έκδηλη από τις ανακοινώσεις που εκδόθηκαν.

Την Δευτέρα 6 Απριλίου, κατά την συνεδρίαση της Γραμματείας, απάντησα σε ερωτήματα και ενημέρωσα για το γεγονός ότι την επόμενη μέρα, ήτοι τις 7 Απριλίου, το πόρισμα του δικανικού ερευνητή, θα ήταν στα χέρια μου και ως εκ τούτου θα αποδεικνύετο, ότι ο Δρουσιώτης ψεύδεται και ότι ουδέποτε υπήρξε επικοινωνία μεταξύ εμένα και του πρώην Δικαστή.

Το Άλμα επέλεξε, για λόγους που αναφέρει στην ανακοίνωση του, να ανακαλέσει την απόφαση του για συμπερίληψή μου στο ψηφοδέλτιο του Κινήματος, χωρίς να αναμένει το πόρισμα του δικανικού πραγματογνώμονα και χωρίς να λάβει σοβαρά υπόψιν τις ομολογίες των εμπλεκομένων και πρωταγωνιστών σε αυτή την υπόθεση.

Για να πετύχεις την συμπόρευση, πρέπει να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Μόνο έτσι μπορούμε να δυναμώσουμε τη φωνή μας και να πετύχουμε ουσιαστικές αλλαγές για την Κύπρο και τους πολίτες της.

Η έλλειψη εμπιστοσύνης και στήριξης προς το πρόσωπο μου και της προσπάθειας μου να λάμψει η αλήθεια, οδήγησε αναπόφευκτα σε «πολιτικό διαζύγιο».

Δεν θα είμαι υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, όχι γιατί έπραξα οτιδήποτε μεμπτό, αλλά επειδή κάποιος αποφάσισε να ρίξει σκιές, γύρω από το όνομά μου.

Υπήρξα θύμα μίας πλεκτάνης, με ενδεχομένως μεγάλες προεκτάσεις και βαθιές ρίζες.

Οι καθαρές κουβέντες, με τις οποίες πορεύτηκα τόσα χρόνια, η αξιοπρέπεια, οι αρχές, οι αξίες και το ήθος μου, δεν είναι διαπραγματεύσιμα, ούτε υπό αμφισβήτηση, για χάρη της όποιας βουλευτικής έδρας.

Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι, μέχρι τέλους, για να λάμψει η αλήθεια.

Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για μια καλύτερη κοινωνία, για μια πιο δίκαιη κοινωνία. Όχι για μια κοινωνία των προνομιούχων και των σαλονιών.

Συνεχίζω να μάχομαι για την αλήθεια και για τη διαφάνεια.

