Τον τρόπο με τον οποίο περιήλθαν στην κατοχή του τα επίμαχα μηνύματα της υπόθεσης «Σάντυ» προχώρησε ο νομικός και πρόεδρος της «Δημοκρατικής Αλλαγής», Χρίστος Κληρίδης, μιλώντας στο Ράδιο Πρώτο, επιβεβαιώνοντας ότι είχε λάβει γνώση μέρους του υλικού ήδη από το 2020, υπό καθεστώς αυστηρής εμπιστευτικότητας.

Όπως ανέφερε, τα μηνύματα του παρουσιάστηκαν από τον τότε δικηγόρο της εμπλεκόμενης και ξάδερφό του Νίκο Κληρίδη επισημαίνοντας ότι δεν είχε στην κατοχή του το πλήρες αρχείο, το οποίο, όπως αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων, αριθμεί περίπου 900 έως 1.000 SMS, καθώς και ενδεχομένως ηλεκτρονική αλληλογραφία. Ο ίδιος σημείωσε ότι συγκλονίστηκε από το περιεχόμενο και την έκταση της φερόμενης διαπλοκής, τονίζοντας πως εισηγήθηκε άμεσα την υποβολή καταγγελίας στην Αστυνομία, κάτι που ωστόσο δεν προχώρησε λόγω επιφυλάξεων της τότε πελάτιδας.

Ο κ. Κληρίδης αποκάλυψε επίσης ότι μέρος του υλικού, το οποίο αφορούσε ζητήματα απονομής δικαιοσύνης και όχι προσωπικά την ίδια την καταγγέλλουσα, διαβιβάστηκε, με άδεια, σε μη κυβερνητικό οργανισμό στην Κύπρο. Όπως είπε, δεν υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση, ενώ στη συνέχεια ενημερώθηκε για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων που εμπόδισαν την περαιτέρω διερεύνηση.

Απαντώντας σε επικρίσεις περί ενδεχόμενης ποινικής ευθύνης όσων είχαν γνώση του υλικού χωρίς να προχωρήσουν σε καταγγελία, ο κ. Κληρίδης έκανε λόγο για «ανοησίες», υποστηρίζοντας ότι τέτοιες ερμηνείες δεν έχουν βάση στο ποινικό δίκαιο. Παράλληλα, απέρριψε σενάρια περί «αντεκδίκησης των Κληρίδιων» ή συγκρούσεων μεταξύ νομικών κύκλων, κάνοντας λόγο για ανυπόστατες θεωρίες.



«Αυτοί που γράφουν αυτά τα πράγματα τους συστήνω να αποταθούν στο Netflix για να γράφουν σενάρια για ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Νομίζω θα διαπρέψουν εκεί. Δεν μπορώ να σχολιάζω πραγματικά ανοησίες του κάθε ανόητου δημοσιογράφου», είπε χαρακτηριστικά.



Διαβάστε επίσης: Δρουσιώτης για Αστυνομία: Προσπαθεί να αποδείξει ότι τα στοιχεία είναι πλαστά

Σε σχέση με αναφορές που συνδέουν την υπόθεση με μυστικές αδελφότητες, όπως οι Ροδόσταυροι, ο ίδιος ανέφερε ότι πρόκειται για υπαρκτές οργανώσεις, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να επιβεβαιώσει κατά πόσο τα επίμαχα μηνύματα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προσεκτικής αξιολόγησης από ειδικούς.

Ο πρόεδρος της «Δημοκρατικής Αλλαγής» τάχθηκε υπέρ του διορισμού τριμελούς ομάδας ποινικών ανακριτών για τη διερεύνηση της υπόθεσης, προτείνοντας μάλιστα τη συμμετοχή και ξένου εμπειρογνώμονα, προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία και η ανεξαρτησία της διαδικασίας.

Κλείνοντας, εξέφρασε έντονη ανησυχία για την ποιότητα του δημόσιου διαλόγου ενόψει της τελικής φάσης της προεκλογικής περιόδου, σημειώνοντας ότι υποθέσεις όπως η «Σάντυ» επισκιάζουν κρίσιμα ζητήματα για την Κύπρο. Προειδοποίησε δε ότι, ανεξαρτήτως της τελικής κατάληξης, το πλήγμα στο κράτος δικαίου ενδέχεται να είναι σοβαρό, παραπέμποντας σε προηγούμενες υποθέσεις που έπληξαν την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.