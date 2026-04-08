Σε έντονο και καταγγελτικό τόνο τοποθετήθηκε ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης, μιλώντας στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο για την πολύκροτη υπόθεση «Σάντυ», εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις τόσο για τις συνθήκες υπό τις οποίες δόθηκε η κατάθεση της βασικής μάρτυρος όσο και για την αξιοπιστία των θεσμών που καλούνται να διερευνήσουν την υπόθεση.

Ο κ. Κληρίδης ανέφερε πως, κατά την προσωπική του εκτίμηση, η κατάθεση της γυναίκας ενδέχεται να δόθηκε υπό καθεστώς φόβου και απειλών, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για άποψη και όχι για τεκμηριωμένο ισχυρισμό. Όπως εξήγησε, δεν είχε προηγούμενη γνώση ότι η «Σάντυ» επρόκειτο να καταθέσει, ενώ η επικοινωνία τους είχε καταστεί εξαιρετικά περιορισμένη το τελευταίο διάστημα, καθώς η ίδια χρησιμοποιούσε απόκρυψη κλήσεων και είχε διακόψει το τηλέφωνο που εκείνος γνώριζε.

Αναφερόμενος στις πληροφορίες που διέρρευσαν σχετικά με το περιεχόμενο της κατάθεσης και την αμφισβήτηση των μηνυμάτων, ο δικηγόρος υπογράμμισε ότι η αυθεντικότητά τους δεν έχει ακόμη εξεταστεί από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Επέμεινε δε στην ανάγκη να οριστεί ειδικός από το εξωτερικό, σημειώνοντας ότι η διερεύνηση εντός Κύπρου δεν μπορεί να θεωρηθεί αμερόληπτη, ιδίως όταν εμπλέκονται θεσμικά όργανα που έχουν ρόλο στις ποινικές διαδικασίες.

Παράλληλα, επισήμανε ότι, ακόμη και αν η μάρτυρας ανακαλέσει τα όσα φέρεται να έχει καταθέσει, η υπόθεση δεν παύει να εγείρει σοβαρά ζητήματα που, κατά τον ίδιο, ξεπερνούν το προσωπικό της ιστορικό. Όπως είπε, προκύπτουν ενδείξεις για ζητήματα μεγάλης κλίμακας που αγγίζουν θεσμούς του κράτους και χρήζουν εις βάθος διερεύνησης. Τόνισε μάλιστα ότι, σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί πως η ίδια έχει αναιρέσει πλήρως τις καταγγελίες της, τότε ο ίδιος δεν θα συνεχίσει να την εκπροσωπεί νομικά.

Ο κ. Κληρίδης εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη διαχείριση της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων προηγήθηκε της ουσιαστικής διερεύνησης, γεγονός που –κατά την άποψή του– δημιουργεί σύγχυση στην κοινή γνώμη και υπονομεύει τη διαδικασία. Παράλληλα, αμφισβήτησε ευθέως την εμπιστοσύνη προς το σύστημα απονομής δικαιοσύνης στην Κύπρο, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει κράτος δικαίου», θέση που, όπως είπε, διατηρεί ανεξαρτήτως της τελικής κατάληξης της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Σε σχέση με το ενδεχόμενο διορισμού ποινικού ανακριτή από το εξωτερικό, εμφανίστηκε επιφυλακτικός, επισημαίνοντας ότι η προέλευση δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση ανεξαρτησίας ή αμεροληψίας.

Κλείνοντας, ο δικηγόρος αναφέρθηκε και σε ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα, φέρνοντας ως παράδειγμα υπόθεση εκποίησης πρώτης κατοικίας ευάλωτου ζεύγους συνταξιούχων με σοβαρά προβλήματα υγείας και παιδί με αναπηρία. Όπως κατήγγειλε, η κατοικία τους πωλήθηκε σε πλειστηριασμό έναντι 15.000 ευρώ, αφήνοντάς τους χωρίς στέγη, σε μια εξέλιξη που –κατά τον ίδιο– αντικατοπτρίζει βαθύτερα προβλήματα αδικίας στο σύστημα.

