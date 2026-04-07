Τρέχουν οι εξελίξεις γύρω από τις δημόσιες καταγγελίες του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη για το φερόμενο περιστατικό βιασμού της τότε ανήλικης «Σάντυ», καθώς και για τη φερόμενη Αδελφότητα με μέλη πρώην δικαστές και πολιτικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Αστυνομία από την πρώτη στιγμή επικοινώνησε με την λεγόμενη «Σάντυ», το πρόσωπο «κλειδί» για την υπόθεση, ώστε η ίδια να προσέλθει και να καταθέσει τα στοιχεία που φέρεται να έχει στην κατοχή της για την υπόθεση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Φιλελεύθερος, η «Σάντυ» φαίνεται να είχε τρεις τουλάχιστον συναντήσεις σε μια βδομάδα με τους ανακριτές της υπόθεσης, όπου έδωσε τους δικούς της συγκεκριμένους ισχυρισμούς για την υπόθεση και τα φερόμενα μηνύματα που διέρρευσαν.

Ο δικηγόρος της λεγόμενης Σάντυ, μετά την πολύωρη κατάθεση που είχε δώσει το περασμένο Σάββατο, κλήθηκε να προσέλθει εκ νέου ενώπιον των ανακριτών στο ΤΑΕ Αρχηγείου, ώστε να παραδώσει το USB με τα χιλιάδες μηνύματα που του είχε παραδώσει η πελάτισσα του.

«Το 2020 περίπου άρχισε να μου δίνει, διότι δεν μου τα έδωσε όλα μαζί τα μηνύματα, μου τα έδινε σταδιακά. Άρχισε να μου δίνει αυτά τα SMS. Όταν μου έδωσε αυτά τα στοιχεία, η ίδια επέμενε και επιμένει ότι δεν ήθελε καν να αποκαλυφθεί η ταυτότητά της. Όμως, η ταυτότητά της αποκαλύφθηκε από τον ίδιο τον εμπλεκόμενο, τον κύριο Χριστοδούλου», ανέφερε ο Νίκος Κληρίδης.

Σύμφωνα με τον ίδιο πέραν των 90% των μηνυμάτων δεν αφορούν θέματα παιδεραστίας αλλά, θέματα περί Αδελφότητος, περί πολιτικών προσώπων και θεσμικών οργάνων που προβαίνουν σε πολιτικά εγκληματικές ενέργειες, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος μάλιστα όπως αναφέρει στην αρχή υποτίμησε την αξιοπιστία της πελάτιδος του καθώς εκείνη τον προσέγγισε με ψεύτικο προφίλ.

‘Όπως είπε, «με είχε πλησιάσει το 2019 αλλά μου έστελνε κάποια σποραδικά μηνύματα χωρίς να γνωρίζω ποια είναι και μετά κλονίστηκε ακόμα περισσότερο η εμπιστοσύνη μου, διότι προσπάθησε να με πλησιάσει παρουσιάζοντας δήθεν τον εαυτό της σαν μια ωραία κοπέλα που ήθελε να με φλερτάρει».

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», η «Σάντυ» είχε βρεθεί ξανά τετ α τετ με τους ανακριτές αλλά και με μέλη εξειδικευμένου τμήματος για τα ευάλωτα πρόσωπα, τουλάχιστον άλλες δύο φορές. Σε μια από αυτές φαίνεται να είπε ότι γνωρίζει τον πρώην δικαστή που κατονομάζεται από τον Μακάριο Δρουσιώτη, εντούτοις, απορρίπτει τα περί παιδεραστίας. Μάλιστα, καθορίζει το χρονικό πλαίσιο στο οποίο γνώρισε τον δικαστή, που φαίνεται να ήταν ενήλικας και δίνει κάποιον ισχυρισμό για το πώς δημιουργήθηκαν τα μηνύματα.

Επίσης, ο Νίκος Κληρίδης σημείωσε ότι ίδιος επέμενε να μεταβούν στην Αστυνομία, να δώσει κατάθεση για το πρώτο θέμα της κατ’ ισχυρισμό παιδεραστίας. «Δεν μπορείς όμως να επιβάλλεις σε μια κοπέλα, η οποία έχει τρία παιδιά και μια ισορροπημένη ζωή σήμερα, να αποκαλύψει πράγματα που είχαν συμβεί πριν τόσα χρόνια. Σήμερα είναι 45 ετών τότε ήταν 12-13 ετών», ανέφερε.

Ανέφερε επίσης, ότι η «Σάντυ» πέρασε διάφορες φάσεις και ότι κάποια στιγμή του είπε ότι είχε επανέλθει στη σχέση μαζί με το πρόσωπο που όπως ισχυρίζεται την βίασε. «Μου έλεγε ότι είναι το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Η αγάπη μετατρέπεται σε μίσος (σ.σ. μάλλον το αντίστροφο θα εννοεί).Μετά μου έλεγε ότι πρέπει να φύγει και έτσι πράγματι διέφυγε στην Γερμανία. Εγώ στην κατάθεση μου (το περασμένο Σάββατο) έδωσα το υπόβαθρο, όλα όσα γνώριζα, όσα μου εκμυστηρεύτηκε η ίδια». Όσον αφορά στα μηνύματα που προτίθεται να παραδώσει στην Αστυνομία, ο Κληρίδης ανέφερε ότι «έχω πάρει και την έμμεση συγκατάθεσή της. Με πήρε τηλέφωνο, της είπα ότι πρέπει να δοθούν, διότι αν δεν δοθούν υπάρχει ο τρόπος μέσω Δικαστηρίου να εκδοθεί διάταγμα έρευνας, που θα με εξαναγκάζει να τα δώσω. Το πιο σημαντικό είναι να διερευνηθεί και να εξακριβωθεί η γνησιότητα τους».

Ο δικηγόρος τόνισε πως το μεγαλύτερο μέρος, πέραν του 90%, των μηνυμάτων δεν έχουν καμία σχέση με το θέμα της φερόμενης παιδεραστίας και των σοβαρών αυτών ποινικών αδικημάτων, αλλά αναφέρονται σε άσχετα με αυτή θέματα, περί αδελφότητος, περί πολιτικών προσώπων και περί θεσμικών οργάνων.

Για το αν άλλαξε γνώμη η «Σάντυ» ή επιμένει στη θέση της να μην προβεί σε κατάθεση στις Αρχές, ο Κληρίδης είπε ότι «είναι σε κατάσταση σύγχυσης, αλλά όπως με ενημέρωσε δεν έχει αλλάξει γνώμη. Όμως, είμαι σίγουρος ότι με όλο αυτό το χάος που έχει δημιουργηθεί, πρέπει και η ίδια να αμφιταλαντεύεται. Η ίδια είναι κάτω από το καθεστώς φόβου. Έχει περάσει πάρα πολλά στη ζωή της».

Την ίδια ώρα, οι ισχυρισμοί Δρουσιώτη έφεραν την απομάκρυνση του Δημήτρη Παπαδάκη από το ψηφοδέλτιο του Κινήματος Άλμα, με τον ίδιο να σημειώνει ότι το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη «ήταν ενήμερο για όλες τις ενέργειές του, μεταξύ των οποίων –όπως είπε– προσφυγή στη CYTA, διορισμός δικανικών εμπειρογνωμόνων και καταγγελία στην Αστυνομία κατά του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη. Παράλληλα, εξέφρασε τη διαφωνία του με την ανακοίνωση του κόμματος, σημειώνοντας ότι δεν είναι κατηγορούμενος και ότι δεν πρέπει να τίθεται θέμα τεκμηρίου».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Σίγμα σήμερα Τρίτη (7/4) αναμένεται να παρουσιαστεί για ακόμη μια φορά ενώπιον των ανακριτών ο Μάκαριος Δρουσιώτης, ώστε να καταθέσει τα στοιχεία που έχει στην κατοχή του.

Την ίδια ώρα σε πλήρη διάψευση των καταγγελιών που τον αφορούν προχώρησε ο Μορφάκης Σολομωνίδης, υποστηρίζοντας ότι, οι ισχυρισμοί του Δρουσιώτη περί τοποθέτησης κοριών στο γραφείο τότε Γενικού Εισαγγελέα για χάρη του δικαστή Μιχάλη Χριστοδούλου είναι ψευδείς και τα μηνύματα μεταξύ τους κατασκευασμένα.

« Δεν υπάρχει κάτι το οποίο είτε να ανησυχώ αλλά για το οποίο θα πρέπει να δικαιολογηθώ. Σημασία έχει ότι είναι όλα προϊόν φωτομοντάζ. Είναι όλα προϊόν καταρτισμού και κυκλοφορίας ψευδών ειδήσεων. Μπορούν να διαπιστωθούν με έναν απλό έλεγχο όλα αυτά», τόνισε ο Μορφάκης Σολομωνίδης.

Η θέση του αναπληρωτή Προέδρου της ΕΔΕΚ είναι ότι ουδέποτε γνώρισε τον δικαστή Μιχάλη Χριστοδούλου, ούτε και την λεγόμενη Σάντυ, ενώ όπως ανέφερε δεν έχει ιδέα ποιοι ήταν οι Ροδόσταυροι.

