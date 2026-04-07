Σαφείς αποστάσεις από την απόφαση της γραμματείας του κόμματος Άλμα να ανακαλέσει τη συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια της Λευκωσίας πήρε ο Δημήτρης Παπαδάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Σίγμα.

Όπως ανέφερε, προτεραιότητα για τον ίδιο αποτελεί η προσωπική του αξιοπρέπεια, τονίζοντας ότι «καμία υποψηφιότητα δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά στην προσπάθειά μου να λάμψει η αλήθεια». Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν ήταν μέλος του κόμματος, αλλά συνεργαζόμενος υποψήφιος.

Ο κ. Παπαδάκης υποστήριξε ότι το Άλμα ήταν ενήμερο για όλες τις ενέργειές του, μεταξύ των οποίων –όπως είπε– προσφυγή στη CYTA, διορισμός δικανικών εμπειρογνωμόνων και καταγγελία στην Αστυνομία κατά του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη. Παράλληλα, εξέφρασε τη διαφωνία του με την ανακοίνωση του κόμματος, σημειώνοντας ότι δεν είναι κατηγορούμενος και ότι δεν πρέπει να τίθεται θέμα τεκμηρίου.

Αναφερόμενος στην υπόθεση με τα επίμαχα μηνύματα, επανέλαβε ότι δεν είχε καμία επαφή με το συγκεκριμένο πρόσωπο, ενώ σημείωσε ότι οι εξελίξεις, και ιδιαίτερα οι αναφορές πως τα μηνύματα δεν είναι αυθεντικά, ενισχύουν τους ισχυρισμούς του. «Το σημαντικό είναι να αποδειχθεί ποιος έστησε όλη αυτή τη φάμπρικα», ανέφερε, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι Αρχές θα φτάσουν στην άκρη του νήματος.

Σε ό,τι αφορά το πολιτικό του μέλλον, ο Δημήτρης Παπαδάκης δήλωσε ότι παραμένει ενεργός στην πολιτική ζωή, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν θα διεκδικήσει βουλευτική έδρα στις επερχόμενες εκλογές.





Ο Δημήτρης Παπαδάκης, σε ανακοίνωσή του μετά την απόφαση του κόμματος Άλμα να τον θέσει εκτός ψηφοδελτίου Λευκωσίας, κάνει λόγο για «πολιτικό διαζύγιο», το οποίο θεωρεί αναπόφευκτο λόγω έλλειψης ξεκάθαρης στήριξης από την ηγεσία. Υποστηρίζει ότι το κόμμα ήταν ενήμερο για όλες τις ενέργειές του σχετικά με την υπόθεση που προέκυψε από αναρτήσεις του Μακάριου Δρουσιώτη.

Παράλληλα, απορρίπτει τους ισχυρισμούς εις βάρος του ως ανυπόστατους, σημειώνοντας ότι «καταρρέουν» και ότι η αλήθεια έρχεται σταδιακά στο φως. Διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για αποκατάσταση της προσωπικής του αξιοπρέπειας, χωρίς να ενδιαφέρεται πλέον για διεκδίκηση βουλευτικής έδρας, παραμένοντας ωστόσο ενεργός στην πολιτική ζωή.