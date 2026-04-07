Την πρώτη του δημόσια αντίδραση μετά την απόφαση της γραμματείας του κόμματος Άλμα να ανακαλέσει τη συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια στην επαρχία Λευκωσίας, καταγράφει ο υποψήφιος βουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης.

Σε ανακοίνωσή του, κάνει λόγο για «πολιτικό διαζύγιο» που θεωρεί επιβεβλημένο, αφήνοντας αιχμές για έλλειψη στήριξης από την ηγεσία του κόμματος, ενώ παράλληλα αναφέρεται στις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τις αναρτήσεις του Μακάριου Δρουσιώτη, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί καταρρέουν.

Ο ίδιος διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για αποκατάσταση της αλήθειας και της προσωπικής του αξιοπρέπειας.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Σε αποψινή συνομιλία που είχα αργά ψες με τον Πρόεδρο του Άλμα Οδυσσέα Μιχαηλιδη με πληροφόρησε για την απόφαση της γραμματείας του κόμματος όπως ανακαλέσει την απόφαση για συμμετοχή μου στα ψηφοδέλτια του κόμματος στην Επαρχία Λευκωσίας ως συνεργαζόμενος

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις της τελευταίας εβδομάδας θεωρώ ότι το πολιτικό διαζύγιο ήταν επιβεβλημένο από την στιγμή που δεν απολάμβανα της καθαρής στήριξης στη προσπάθεια μου για να λάμψει η αλήθεια σε σχέση με τις κατασκευασμένες αναρτήσεις του Μακάριου Δρουσιωτη που αφορούσαν το όνομα μου ,στα οποία δεν κατηγορήθηκα για κάτι επιλήψιμο παρά μόνο ότι δήθεν είχα ανταλλάξει μηνύματα με πρώην δικαστή του ανωτάτου δικαστηρίου (τον οποίο ούτε καν τον γνωρίζω).

Για όλες τις ενέργειες πού προέβαινα για αποκάλυψη της υπόθεσης ήταν ενήμερη η ηγεσία του Άλμα .

Ήδη τα παραμύθια Δρουσιώτη καταρρέουν και ώρα με την ώρα έρχεται στην επιφάνεια η αλήθεια ακόμη και μέσα από τις ομολογίες από τους ίδιους που τα διακίνησαν ή έπλασαν μέσω μιας φάμπρικας κατασκευής ψευδών μηνυμάτων .

Μοναδική μου έγνοια ήταν και είναι να έρθουν όλα στο φως σε σχέση με τους ισχυρισμούς Δρουσιωτη και τα όσα ανυπόστατα ανάρτησε στα ΜΚΔ όπου με αφορούσαν..

Θα αγωνιστώ μέχρι τέλους χωρίς καμία υπαναχώρηση για να προστατέψω την προσωπική μου αξιοπρέπεια και χωρίς να λογαριάζω την οποία προοπτική διεκδίκησης βουλευτικής έδρας .

Συνεχίζω όπως πάντα με καθαρές κουβέντες, με συνοδοιπόρους τους φίλους συναγωνιστές και συνεργάτες μου για μια καλύτερη και δικαιότερη Κύπρο μακρυά από την διαφθορά τον φτηνό λαϊκισμό και την διαπλοκή.

Διαβάστε επίσης: Άλμα: Εκτός ψηφοδελτίου ο Παπαδάκης στη σκιά των αποκαλύψεων Δρουσιώτη