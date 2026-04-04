Σε νέα ανάρτηση προχώρησε ο Μακάριος Δρουσιώτης, στον απόηχο της ανακοίνωσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη συνάντησή του με την ανακριτική ομάδα της Αστυνομίας.

Ο ίδιος απορρίπτει τις αναφορές ότι δεν προσκόμισε στοιχεία ή ότι δεν συνεργάζεται, κάνοντας λόγο για «επικοινωνιακά παίγνια», ενώ διαβεβαιώνει ότι εργάζεται εντατικά για να παραδώσει το σύνολο των στοιχείων οργανωμένα και τεκμηριωμένα, ώστε, όπως αναφέρει, «ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του».

Αυτούσια η ανάρτηση

Θα πάρουν ΟΛΑ τα στοιχεία, φτάνει με τα επικοινωνιακά παίγνια.

«Θα τηρήσω όσα έχουν συμφωνηθεί. Δεν θα δώσω κανένα άλλοθι σε κανέναν. Εργάζομαι νυχθημερόν για να παραδώσω ΟΛΑ τα στοιχεία, οργανωμένα και ταξινομημένα για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του»

Σε σχέση με την νέα ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη συνάντηση που είχα χθες με την ανακριτική ομάδα, επαναλαμβάνω ότι συμφωνήσαμε ότι ο πιο γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος να προσκομίσω τα στοιχεία ήταν να τα παρουσιάσω δομημένα σε μια γραπτή δήλωση.

Φεύγοντας συμφωνήσαμε να μην γίνουν ανακοινώσεις για να προστατεύσουμε τη διαδικασία. Συγκεκριμένα, ανάφερα στον επικεφαλής αξιωματικό «ελπίζω να μη φύγω από εδώ και να εκδώσετε ανακοίνωση ότι δεν έδωσα στοιχεία ή ότι δεν συνεργάζομαι». Η απάντηση από μέλος της ομάδας ήταν πως δεν θα εκδοθεί καμιά ανακοίνωση. Μέχρι το απόγευμα ανακοίνωσαν ότι δεν έδωσα στοιχεία και ότι δεν συνεργάζομαι. Μένω πραγματικά έκπληκτος.

Δεν είμαι ούτε κατηγορούμενος, ούτε καταγγέλλων. Η Αστυνομία εξετάζει αυτή την υπόθεση αυτεπάγγελτα. Θα βοηθήσω όσο περνά από το χέρι μου για τη διεξαγωγή της έρευνας. Εργάζομαι νυχθημερόν για να ανταποκριθώ στη δέσμευση μου και λυπούμαι που αναλώνω το χρόνο μου για να διαχειρίζομαι τα επικοινωνιακά παίγνια της Αστυνομίας και του υπουργού Δικαιοσύνης.

Αναφέρθηκα σε αυτά τα γεγονότα, δημόσια, από το 2024 και είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο. Δύο χρόνια δεν ενδιαφέρθηκε κανένας, τώρα θέλουν σε δύο μέρες να τους παραδώσω εκατοντάδες μηνύματα με συνοπτικές διαδικασίες.

Αν η μακροσκελής γραπτή αφήγηση της ίδιας της Σάντη που τους παρέδωσα δεν μπορεί να αποτελέσει στοιχείο που να βοηθάει τη διερεύνηση, προφανώς η ανακριτική ομάδα δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για την διερεύνηση.

Εν πάση περιπτώσει, από πλευράς μου θα τηρήσω τα όσα έχουν συμφωνηθεί και δεν θα δώσω κανένα άλλοθι σε κανένα. Θα παραδώσω ΟΛΑ τα στοιχεία, οργανωμένα και ταξινομημένα για να μην υπάρχουν παρανοήσεις και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Η συμπεριφορά της Αστυνομίας είναι άλλος ένας λόγος που ο Πρόεδρος πρέπει να διορίσει αμέσως ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές οι οποίοι θα ενεργούν με καλή πίστη.

‼️ «Θα τηρήσω όσα έχουν συμφωνηθεί. Δεν θα δώσω κανένα άλλοθι σε κανέναν. Εργάζομαι νυχθημερόν για να παραδώσω ΟΛΑ τα στοιχεία, οργανωμένα και ταξινομημένα για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, και ο καθένας να αναλάβει… — MAKARIOS DROUSIOTIS (@makdrou) April 4, 2026

