Το γραπτό δακτυλογραφημένο περιγραφικό κείμενο που κατατέθηκε από πλευράς του Μακάριου Δρουσιώτη, την Παρασκευή, δεν μπορεί να αποτελέσει στοιχείο για διαλεύκανση της υπόθεσης αναφέρει δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή.

«Σε σχέση με τις δημόσιες τοποθετήσεις του κου Μακάριου Δρουσιώτη ο οποίος ανέφερε ότι παρέδωσε στοιχεία στην ομάδα έρευνας της Αστυνομίας διευκρινίζεται εκ νέου ότι με βάση επιβεβαίωση του Αρχηγού Αστυνομίας μέχρι σήμερα δεν έχει προσκομίσει οποιοδήποτε τεκμηριωμένο στοιχείο που να στηρίζει τους σοβαρούς ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί από τον ίδιο στα ΜΚΔ» προστίθεται στη δήλωση που δημοσιοποιήθηκε το Σάββατο.

«Χθες αποχωρώντας από το Αρχηγείο χωρίς να καταθέσει εγγράφως, άφησε ένα γραπτό δακτυλογραφημένο περιγραφικό κείμενο, ανυπόγραφο, που δεν μπορεί να αποτελέσει στοιχείο για διαλεύκανση της υπόθεσης» αναφέρεται.

Σημειώνεται τέλος ότι οι οδηγίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης προς την Αστυνομία είναι η προσκόμιση εντός σαφών χρονικών ορίων όλων των στοιχείων και η διαλεύκανση της υπόθεσης το συντομότερο, καθώς «η κοινωνία το δικαιούται και το απαιτεί».

Φυτιρής: Δεν προσκόμισε στοιχεία στο Αρχηγείο ο Δρουσιώτης