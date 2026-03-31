Η Αστυνομία επανήλθε με νέα ανακοίνωση αναφορικά με την υπόθεση που συνδέεται με τα δημοσιεύματα του Μακάριος Δρουσιώτης, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη άμεσης συνεργασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Δρουσιώτης έχει εκφράσει την πρόθεσή του να προσκομίσει τα σχετικά στοιχεία που επικαλείται στα δημοσιεύματά του. Ωστόσο, όπως σημειώνεται, έχει ζητήσει προηγουμένως να λάβει τη δέουσα νομική συμβουλή, επικαλούμενος την απουσία του δικηγόρου του.

Η Αστυνομία υπογραμμίζει ότι αναμένει από τον κ. Δρουσιώτη να ανταποκριθεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση στις δεσμεύσεις που ο ίδιος έχει αναλάβει. Όπως επισημαίνεται, η συνεργασία του θεωρείται καθοριστική για την ουσιαστική πρόοδο των ερευνών και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η έγκαιρη προσκόμιση των στοιχείων που έχει αναφέρει ο ίδιος είναι ζωτικής σημασίας για την άμεση και αποτελεσματική διερεύνηση, ενώ διαβεβαιώνεται ότι η υπόθεση αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Καταληκτικά, η Αστυνομία επαναλαμβάνει ότι θα συνεχίσει να ενεργεί με επαγγελματισμό, διαφάνεια και αποφασιστικότητα, στο πλαίσιο της αποστολής της για διασφάλιση της νομιμότητας και της εμπιστοσύνης των πολιτών.

