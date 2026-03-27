Συνεχίστηκε σήμερα σε έκτακτη κλειστή συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, η συζήτηση για την τροποποίηση του άρθρου 17 του συντάγματος που αφορά την άρση απορρήτου επικοινωνίας, που προϋποθέτει και αλλαγή του Συντάγματος, με την συμμετοχή του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη. Όπως προκύπτει και από τις δηλώσεις που ακολούθησαν, το νομοσχέδιο θα κατατεθεί για ψήφιση στην Ολομέλεια λίγο πριν τη λήξη των εργασιών της Βουλής στην παρούσα σύνθεσή της, στις 2 Απριλίου.

Σημειώνεται ότι επειδή πρόκειται για συνταγματική τροποποίηση, είναι απαραίτητο να συγκεντρωθούν 38 ψήφοι στην Ολομέλεια.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας, είπε ότι κατά τη σημερινή συζήτηση εκφράστηκαν σημαντικές επιφυλάξεις, κυρίως σχετικά με την απουσία δικαστικής έγκρισης ως προϋπόθεση για τις παρακολουθήσεις. Ανέφερε μάλιστα ότι «έχει διαπιστωθεί ότι κάθε νέο κείμενο που προκύπτει είναι χειρότερο από το προηγούμενο, εννοώντας ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει η εκ των προτέρων δικαστική κρίση, αυτό από μόνο του είναι προβληματικό όταν πρόκειται για περιορισμό ατομικών δικαιωμάτων.

«Για μας το θέμα ποτέ δεν ήταν θέμα προσώπων, ήταν θέμα θεσμικής προστασίας, και πάντοτε τονίζαμε ότι η μεσολάβηση δικαστηρίου είναι απαραίτητη», είπε.

Εξήγησε ότι το κρίσιμο σημείο είναι το αν για συγκεκριμένες περιπτώσεις η ΚΥΠ θα πρέπει να προσφεύγει στο δικαστήριο πριν ξεκινήσει παρακολούθηση πολιτών. Φαίνεται, είπε, ότι διαμορφώνεται πλειοψηφία που λέει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό δεν θα είναι αναγκαίο και η ΚΥΠ θα απευθύνεται εντός 72 ωρών στην τριμελή επιτροπή για έγκριση συνέχισης. «Αυτό για μένα είναι προβληματικό. Εμπιστευόμαστε περισσότερο μια τριμελή επιτροπή διορισμένη από το Υπουργικό Συμβούλιο παρά τα δικαστήρια», σημείωσε.

«Δεν μπορώ να δεχτώ ως επιχείρημα λόγους ταχύτητας ή απορρήτου, γιατί τα δικαστήρια μπορούν να υπογράφουν εντάλματα 24/7 χωρίς γραφειοκρατία», ανέφερε ο κ. Πασιουρτίδης, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε να υπάρχει εκ των προτέρων δικαστική έγκριση που να διασφαλίζει και την ταχύτητα και το απόρρητο.

Σημείωσε ότι η τελική απόφαση θα φανεί στην Ολομέλεια, θίγοντας παράλληλα πως η συζήτηση στην Επιτροπή Νομικών περιλαμβάνει την προστασία δικαιωμάτων, προσθέτοντας ότι η όποια κοινή συνισταμένη βρεθεί, δεν θα πρέπει να γίνεται σε βάρος της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, «Αντιλαμβάνομαι ότι όταν πρόκειται για συνταγματική τροποποίηση και χρειάζονται 38 ψήφοι πρέπει να γίνονται διαβουλεύσεις ώστε να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη. Δυστυχώς όμως αυτό δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος της προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων «ή να ισοπεδώνονται θεσμοί για να περάσει μια τροποποίηση που δεν διασφαλίζει συγκεκριμένες ανησυχίες», όπως ανέφερε.

Σε ερώτηση για το ρόλο του Γενικού Εισαγγελέα, ο Βουλευτής σημείωσε ότι πλέον ο Γενικός Εισαγγελέας δεν έχει κανένα ρόλο και η διαδικασία περνά στην τριμελή επιτροπή. Η τροποποίηση του συντάγματος θα κατατεθεί στην Ολομέλεια στις 2 Απριλίου.

Ο κ. Πασιουρτίδης αναφέρθηκε επίσης και σε «ένα λυπηρό περιστατικό» όπως το περιέγραψε, το οποίο διαμείφθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή με τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο. Όπως υποστήριξε, «όταν εκφράζαμε τις διαφωνίες μας ή τους προβληματισμούς μας, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, μας είπε να μην μιλάμε αφού δεν θα ψηφίσουμε το κείμενο, κάτι το οποίο ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει». «Μια πολύ επικίνδυνη άποψη για τη δημοκρατία. Εμείς θα πούμε ότι όχι μόνο δεν θα σιωπήσουμε, αλλά είμαστε εδώ για να θίξουμε, να εντοπίσουμε στρεβλώσεις και προβλήματα και να αναδείξουμε τα προβληματικά σημεία οποιουδήποτε νομοσχεδίου. Κανείς δεν θα μας φιμώσει», είπε.



Διαβάστε επίσης: Ολομέλεια: Διευρύνονται οι υποχρεώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής κατά Διαφθοράς





Πηγή: ΚΥΠΕ