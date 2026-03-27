Με πρόταση νόμου της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, διευρύνονται οι υποχρεώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Συγκεκριμένα με τις προτάσεις που ψηφίστηκαν από την Ολομέλεια τροποποιείται ο εν ισχύ νόμος ώστε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς να έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τον Έφορο Φορολογίας με σχετική έκθεσή της σε περίπτωση που διαπιστώνει διαπλοκή αξιωματούχου ή δημόσιου λειτουργού σε ενδεχόμενη διάπραξη αδικημάτων διαφθοράς.

Επίσης τροποποιείται και ο νόμος περί Φορολογίας του Εισοδήματος ώστε σε περίπτωση που η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς υποβάλει στον Έφορο Φορολογίας έκθεσή της στην οποία καταγράφονται ευρήματα για την εμπλοκή αξιωματούχου ή δημόσιου λειτουργού σε ενδεχόμενη διάπραξη, ο Έφορος να δύναται να προβεί σε φορολογικό έλεγχο του εν λόγω αξιωματούχου ή δημόσιου λειτουργού.

Σύμφωνα με τις αιτιολογικές εκθέσεις που συνοδεύουν τις εν λόγω προτάσεις νόμου, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να καθίσταται δυνατή η ενεργοποίηση διαδικασιών φορολογικού ελέγχου στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις απόκρυψης εισοδημάτων ή περιουσιακών στοιχείων που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα οικονομικά δεδομένα.

Κατόπιν εισηγήσεων και προβληματισμών εμπλεκομένων, τροποποιήθηκε το κείμενο της πρώτης πρότασης νόμου, ώστε να αποσαφηνιστεί ότι η Αρχή θα ενημερώνει τον Έφορο Φορολογίας για εμπλοκή αξιωματούχου ή δημόσιου λειτουργού σε ενδεχόμενη διάπραξη αδικημάτων διαφθοράς, αφού συντάξει σχετική έκθεση για το θέμα, την οποία θα του αποστέλλει.

Επίσης τροποποιήθηκε το κείμενο της δεύτερης πρότασης νόμου, ώστε αφενός να απαλειφθούν οι πρόνοιες που αφορούν στον έλεγχο από τον Έφορο Φορολογίας της κινητής και ακίνητης περιουσίας, των τραπεζικών λογαριασμών, των επενδύσεων, καθώς και των περιουσιακών στοιχείων αξιωματούχου ή δημόσιου λειτουργού εκτός Κύπρου και αφετέρου τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενεργεί ο Έφορος Φορολογίας, πέρα από την κοινοποίησή τους στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, να διαβιβάζονται και στην Αρχή.

Η εισηγήτρια ανέφερε στην Ολομέλεια ότι όταν η Αρχή ετοιμάζει πόρισμα και διαπιστώνει σοβαρές οικονομικές πτυχές, θα το στέλνει στον Γενικό Εισαγγελέα όπως πράττει και την ίδια ώρα θα ενημερώνει εντός ενός μήνα τον Έφορο. Ανέφερε ότι τόσο η Αρχή όσο και ο Έφορος είναι σύμφωνοι με αυτές τις προτάσεις γιατί αναπτύσσεται μια επικοινωνία των δύο Σωμάτων που θα είναι εξαιρετικά υποβοηθητική.

Η ανεξάρτητη Αλεξάνδρα Ατταλίδου ανέφερε ότι οι προτάσεις κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση γιατί ο οικονομικός έλεγχος είναι σημαντικός καθώς η διαφθορά συνδέεται πάντοτε με το χρήμα.



Διαβάστε επίσης: Υπ. Οικ: Σε ισχύ από τις 2 Απριλίου ο νόμος για Έλεγχο Άμεσων Ξένων Επενδύσεων





Πηγή: ΚΥΠΕ