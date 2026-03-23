Ως ιδιαίτερης αξίας και σημασίας χαρακτήρισε τη Δευτέρα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, τη συμπερίληψη αναφοράς στα συμπεράσματα του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την πρόθεση έναρξης διαλόγου μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου για τις Βρετανικές Βάσεις στο νησί.

Σε δηλώσεις του τη Δευτέρα μετά το τέλος του Εθνικού Συμβουλίου, είπε ότι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία του τόπου για τα αποτελέσματα των επαφών του μετά την τελευταία συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου στις 12 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, είπε ότι ενημέρωσε για την κοινή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, για την συνάντηση που είχε με τον κ. Έρχιουρμαν ακολούθως, καθώς και για τις τελευταίες επαφές που πραγματοποίησε στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τόσο με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο ασφαλώς και με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ

«Έχει γίνει μια εκτενής παρουσίαση των δεδομένων, μια εκτενής ανταλλαγή απόψεων από σύσσωμη την πολιτική ηγεσία. Αυτό που κρίνεται ως κοινή θεώρηση είναι βεβαίως η προσωπική προσήλωση του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων, και η αξιοποίηση του χρόνου μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος ως προς την προσπάθεια για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό», σημείωσε.

Προσέθεσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε για μια σειρά θεμάτων, για τα οποία τέθηκαν ερωτήματα από τους ηγέτες των πολιτικών δυνάμεων, είτε αυτό αφορούσε ευρύτερα τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις περιφερειακές εξελίξεις στην περιοχή, τις ενδεχόμενες επιδράσεις που θα υπάρχουν στις τιμές της ενέργειας και στην χώρα, στην διαχείριση του αφθώδους πυρετού και το αποτέλεσμα των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας, ιδιαίτερα με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την περασμένη εβδομάδα.

«Οι πολιτικές δυνάμεις εξέφρασαν απόψεις, ορισμένες πολιτικές δυνάμεις έχουν υποβάλει προτάσεις, ενώ κάποιες άλλες επιφυλάχθηκαν να υποβάλουν προτάσεις τις αμέσως επόμενες μέρες», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς αν ο Πρόεδρος κλήθηκε ή από μόνος του έκρινε ότι έπρεπε να ενημερώσει τους αρχηγούς για το ποιοι θα είναι οι χειρισμοί του ως προς το θέμα το Βρετανικών Βάσεων για το οποίο η Κυβέρνηση εξασφάλισε και στα συμπεράσματα του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι η πολιτική ηγεσία ενημερώθηκε και για την συμπερίληψη της σημαντικής αυτής αναφοράς στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όσο και για την προσέγγιση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με αυτή τη συζήτηση και ειδικότερα για τη μακρά τηλεφωνική επικοινωνία που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ το περασμένο Σάββατο.

«Έχει γίνει και σε αυτό το σημείο μια εκτενής ανταλλαγή απόψεων από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, μια κατάθεση των δικών τους σκέψεων ως προς την προσέγγιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η συζήτηση, η οποία θα πρέπει να ξεκινήσει, δεν θα γίνει δημόσια, θα γίνει με το Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο πάντοτε των πολύ στενών εταιρικών σχέσεων των δύο χωρών, στο πλαίσιο της διαφάνειας και της ειλικρίνειας που χαρακτηρίζει αυτές τις σχέσεις», επεσήμανε σχετικά.

Σε ερώτηση αν συζήτηση αφορά στην αποχώρηση των Βάσεων, στη διαφοροποίηση του καθεστώτος τους ή σε καλύτερη συνεργασία, ο Εκπρόσωπος είπε ότι η συζήτηση αφορά ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει και το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα μετά την 1η Μαρτίου και το περιστατικό που σημειώθηκε στις Βρετανικές βάσεις, «ζητήματα που έχουν διαπιστωθεί και έχουν μεταφερθεί με τον πλέον διάφανο και δημόσιο τρόπο στο Ηνωμένο Βασίλειο και ως προς τα περιθώρια που διαπιστώνονται ότι θα πρέπει να τεθούν επί τάπητος μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο».

«Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι αυτή η συζήτηση κρίθηκε από όλους ότι θα πρέπει να ξεκινήσει, να ξεκινήσει με έναν τρόπο δομημένο, με μια συγκεκριμένη στρατηγική στόχευση και να γίνεται από κοινού μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, λαμβάνοντας υπόψη τις διαχρονικές σχέσεις που κατέχουμε», συμπλήρωσε σχετικά.

Ερωτηθείς αν συμφώνησαν όλοι ότι πρέπει να ξεκινήσει αυτός ο διάλογος, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι δεν θα μιλήσει εκ μέρους των πολιτικών δυνάμεων, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι κατατέθηκαν από όλες τις πολιτικές δυνάμεις απόψεις, τοποθετήσεις και εισηγήσεις.

«Ήταν μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση ως προς τον καταρτισμό των συγκεκριμένων ενεργειών το επόμενο διάστημα. Αυτό το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι είναι στο επίκεντρο και αυτό που προέχει είναι αυτός ο στενός συντονισμός με το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεχιστεί, να εντατικοποιηθεί περισσότερο. Και νομίζω ότι η κοινή διαπίστωση και η συμπερίληψη στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφοράς ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, των 27, στηρίζει και αναγνωρίζει αυτή την πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι μιας ιδιαίτερης αξίας και σημασίας», προσέθεσε επί του θέματος.

Σε ερώτηση αν ο Πρόεδρος εξήγησε στους υπόλοιπους 26 εταίρους ποιος είναι ο στόχος αυτού του δομημένου διαλόγου που θέλει να ξεκινήσει με το Λονδίνο και αν έχει τεθεί θέμα αποχώρησης των Βάσεων, ο Εκπρόσωπος είπε ότι δεν είχε τεθεί κάτι τέτοιο.

«Είναι εύκολα αντιληπτό ότι στην διπλωματία ζητήματα τα οποία τίθενται επί τάπητος μεταξύ δύο εταίρων, δύο κρατών, είναι ζητήματα τα οποία για τα οποία δεν δίνονται δημόσια οι διαβουλεύσεις και δεν πρόκειται να γίνουν δημόσια αυτές οι διαβουλεύσεις. Προφανώς, για να γίνει κατανοητή και αποδεκτή αυτή η πρόθεση, να υιοθετηθεί πολύ περισσότερο, όχι μόνο να γίνει κατανοητή από την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 νομίζω είναι αυτονόητο ότι έχουν όχι μόνο κατανοήσει αλλά έχουν και υιοθετήσει τους λόγους αλλά και την πρόθεση αυτή που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία και αυτό νομίζω είναι ιδιαίτερα σημαντικό», σημείωσε σχετικά.

Προσέθεσε ότι πρόκειται για μια διαδικασία η οποία θα πρέπει να εκκινήσει, μια εξελικτική διαδικασία, η οποία στόχος είναι να προχωρά με έναν δομημένο τρόπο.

«Έχει γίνει σήμερα και σε αυτό η απαραίτητη επεξήγηση και συζήτηση με την πολιτική ηγεσία του τόπου και ευελπιστούμε, στοχεύουμε το επόμενο διάστημα, μετά και την τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, αυτές οι ενέργειες να τεθούν προς υλοποίηση», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς αν ανησυχεί ότι η συζήτηση που θα ανοίξει για το θέμα των Βρετανικών Βάσεων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις οποιεσδήποτε εξελίξεις στο Κυπριακό, δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει θέση στο τραπέζι των συνομιλιών ως εγγυήτρια δύναμη, καθώς επίσης και ότι είναι penholder των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο κ. Λετυμπιώτης εξέφρασε την άποψη ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η διασύνδεση.

«Δεν νομίζω να μπορεί ένα κράτος, το οποίο, πέραν του ρόλου που διαδραματίζει στα Ηνωμένα Έθνη, του συγκεκριμένου ρόλου που έχει στο Κυπριακό, του συγκεκριμένου ρόλου που διαδραματίζει από το 1960 και μετέπειτα στην Κυπριακή Δημοκρατία, να μπορέσει να θέσει από αυτό το πρίσμα την όποια συζήτηση, ιδιαίτερα όταν αυτή η συζήτηση τυγχάνει αναγνώρισης από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την χρησιμότητα αλλά και την αναγκαιότητα να εκκινήσει, ιδιαίτερα όταν αυτή εδράζεται στα ζητήματα διεθνούς δικαίου, κυριαρχίας ενός κράτους, ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε ότι δεν χωρά καμία αυτή συζήτηση που αποτελεί ένα κατάλοιπο ή ένα απότοκο της αποικιοκρατίας που υπήρχε στη χώρα μας», επεσήμανε περαιτέρω.

Ερωτηθείς για την αντίδραση του Βρετανού Πρωθυπουργού όταν έθεσε το ζήτημα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Εκπρόσωπος ότι δεν μπορεί να τοποθετηθεί εκ μέρους κάποιου άλλου κράτους. «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτή η στενή, η ειλικρινής σχέση, και ιδιαίτερα με τη συγκεκριμένη Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι αυτή στην οποία θα εδράζονται οι όποιες συζητήσεις», προσέθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ